Lebenshilfe für Senioren jetzt auch in Neukirchen-Vluyn

Thomas Hudson unterstützt ab sofort Senioren im Alltag

Neukirchen-Vluyn, 02.03.2021. Die SeniorenLebenshilfe baut ihr Netzwerk in Deutschland weiter aus und ist jetzt auch im Kreis Wesel vertreten. Alltagsbegleiter Thomas Hudson verhilft als neuer Lebenshelfer älteren Menschen in Neukirchen-Vluyn und Umgebung zu mehr Lebensqualität in einem selbstbestimmten Alltag. Das Angebot des Dienstleisters richtet sich an Senioren, die noch in den eigenen vier Wänden leben und sich diese Freiheit möglichst lange erhalten wollen. Die Lebenshilfe begleitet und unterstützt, wo Hilfe nötig ist, respektiert dabei aber die Autonomie ihrer Klienten. Wer Thomas Hudson als Lebenshelfer in Anspruch nehmen oder sich näher informieren möchte, findet detailliert Einzelheiten online unter Lebenshelfer Neukirchen-Vluyn.

Das etwas andere Dienstleistungskonzept zur Seniorenhilfe

Als erster und bisher einziger Dienstleister in Deutschland hat sich die SeniorenLebenshilfe auf die vorpflegerische Betreuung von älteren Menschen spezialisiert, die noch in Eigenregie zu Hause leben. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen ihr Netzwerk kontinuierlich erweitert und ist inzwischen fast im ganzen Land vertreten. Das erklärte Ziel der Geschäftsführer Carola und Benjamin Braun: “Wir möchten mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass Senioren so lange wie möglich ein würdevolles Leben in ihrem gewohnten Umfeld führen können.” Die Lebenshelfer arbeiten auf selbständiger bzw. freiberuflicher Basis und nehmen sich auch Zeit für Gespräche und Zwischenmenschliches.

Von Mensch zu Mensch: Alltagsbegleitung mit Herz und Verstand

Mit dem Alter nehmen die Kräfte ab und vieles geht nicht mehr so flott von der Hand. Egal ob das Putzen schwerfällt, das Kochen nicht mehr so recht klappen will oder der Weg zum Supermarkt beschwerlich geworden ist – die Lebenshelfer springen da ein, wo sie gebraucht werden. Sie fahren “ihre” Senioren mit dem PKW zum Arzt, begleiten sie bei Behördengängen oder animieren zu einem gemeinsamen Ausflug. Bei Bedarf werden auch postalische Angelegenheiten erledigt, Anrufe getätigt als auch Pflegeleistungen koordiniert. Die Lebenshelfer sind auf Honorarbasis buchbar und übernehmen nur die Aufgaben, die die Senioren ihnen explizit übertragen.

Thomas Hudson: der neue Lebenshelfer in Neukirchen-Vluyn

“Der Neue” im Kreis Wesel ist 53 Jahre alt, fotografiert gerne und ist viel in der Natur unterwegs. Beruflich kommt Thomas Hudson eigentlich aus dem Einzelhandel. Genau dort, also im Kundenkontakt, hat er auch seinen guten Draht zu Senioren entdeckt und irgendwann beschlossen, diese in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit zu stellen. In der Arbeit als Lebenshelfer hat er seine Erfüllung gefunden. Thomas Hudson steht als Alltagsbegleiter im Haushalt, bei Erledigungen und Terminen sowie für die gemeinsame Freizeitgestaltung zur Verfügung. Je nach Wunsch liest er seinen Klienten die Zeitung vor, hört gemeinsam mit ihnen ihre Lieblingsmusik, geht mit ihnen spazieren oder unterstützt sie bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Dabei ist er sehr einfühlsam und reagiert stets flexibel auf ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Lebenshelfer werden wie Thomas Hudson

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin und eingetragene Marke der Salanje GmbH. Wer gerne mit älteren Menschen zu tun hat und sich in einem Sozialberuf selbständig machen möchte, ist im Netzwerk der Lebenshelfer herzlich willkommen. Schulung, Gründungsberatung und Unterstützung bei organisatorischen Abläufen gehören zum Franchise-Konzept des Anbieters und erleichtern den Einstieg. Weitere Informationen sind unter www.seniorenlebenshilfe.de abrufbar.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

