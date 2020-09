Zuhause-Service der SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Bornheim

Bornheim, 21.09.2020. Durch die neue Lebenshelferin Inna Markeeva ist die Unterstützung der bundesweit aktiven SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen bei allen praktischen Tätigkeiten ab jetzt auch in Bornheim verfügbar. Im vorpflegerischen Bereich möchte der Dienstleister als menschliche Schnittstelle die Lebensqualität der Senioren im Alltag steigern. Umfangreiche Informationen zum seniorengerechten Angebot und Inna Markeevas Tätigkeit sind unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Bornheim abrufbar.

Mehr Lebensqualität für ältere Menschen durch vorpflegerische Betreuung

Die SeniorenLebenshilfe will älteren Menschen mit einer vorpflegerischen Betreuung bundesweit dazu verhelfen, länger in der eigenen Wohnung mit dem vertrauten Umfeld selbstbestimmt zu leben. Durch diese Spezialisierung hat der Dienstleister beim Vergleich mit anderen Anbietern aus der Branche ein Alleinstellungsmerkmal erlangt. Selbstständige Lebenshelfer entwickelten über die SeniorenLebenshilfe seit 2012 in Deutschland ein nahezu flächendeckendes Netz. Ein zentraler Bestandteil des Dienstleistungskonzepts besteht darin, mit Senioren bei gemeinsamen Gesprächen und Aktivitäten wertvolle Zeit zu verbringen

Vielseitige Unterstützung im Alltag durch die SeniorenLebenshilfe

Die Koordination der SeniorenLebenshilfe erfolgt in der Berliner Zentrale. Dort finden auch fachliche Schulungen und anschließende Fortbildungen der Lebenshelfer statt. Für Senioren übernehmen die Helfer nach einer Absprache alle Tätigkeiten, die im Alter eine Belastung darstellen. Als Haushaltshilfe stehen die Lebenshelfer unter anderem beim Putzen, dem Kochen oder dem Einkauf zur Verfügung. Zudem übernehmen die Dienstleister alltägliche Termine und bieten den Senioren mit einem Pkw Mobilität. Die Pflegekoordination und die Organisation gemeinsamer Besuche im Umfeld der betreuten Personen zählen genauso zum Angebot.

Neue Senioren-Lebenshelferin Inna Markeeva mit wertvollen Erfahrungen aus der Studienzeit

Jetzt steht die SeniorenLebenshilfe mit Inna Markeeva auch in Bornheim älteren Menschen zur Seite. Für ihre Aufgaben als Lebenshelferin sammelte sie bereits in ihrer Studienzeit wichtige Erfahrungen. Im Rahmen des Projekts “Wohnen für Hilfe” leistete Inna Markeeva Senioren Gesellschaft und verbrachte mit den betreuten Personen wertvolle Zeit. Die Lebenshelferin hat ihr Studium der Germanistik mit einem Master-Doppelabschluss erfolgreich abgeschlossen.

Inna Markeeva mit positiver Herangehensweise an vertraute Aufgaben in Bornheim

Nach dem Abschluss des Ausbildungskurses der SeniorenLebenshilfe begann Inna Markeeva zum Herbst 2020 ihre Lebenshelfer-Tätigkeit in Bornheim. Weil sie schon im Studium die gemeinsame Zeit mit Senioren als äußerst lohnenswert empfand, geht sie mit einer sehr positiven Einstellung an ihre neue Aufgabe heran. Inna Markeeva erfreut sich daran, wenn ältere Menschen im Gespräch aufblühen und aktiver werden. Für die Lebenshelferin ist es eine Herzensangelegenheit, Senioren ernst zu nehmen und die Lebensfreude der betreuten Personen zu steigern. Als Haushaltshilfe und Fahrdienst bietet Inna Markeeva eine verlässliche Unterstützung. In der Rolle einer Alltagsbegleiterin und Freizeitpartnerin kümmert sie sich auf Wunsch auch um Postangelegenheiten.

Zuwachs für großes Netz der SeniorenLebenshilfe in Nordrhein-Westfalen

Mit Inna Markeevas Diensten in Bornheim wächst das große Netz der Lebenshelfer in Nordrhein-Westfalen weiter. Als eingetragene Marke der Salanje GmbH verfügt die SeniorenLebenshilfe in Berlin über einen Hauptsitz. Ununterbrochen sucht das Unternehmen bundesweit zusätzliche Lebenshelfer und bietet passende Fortbildungsmaßnahmen an.

