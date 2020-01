Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe jetzt in Eppstein

Eppstein, 28.01.2020. Die SeniorenLebenshilfe bietet individuelle vorpflegerische Unterstützung im Leben älterer Menschen. Die vielfältigen Dienstleistungen können dank Lebenshelferin Carmen Geis-Ludwigs jetzt auch Senioren im Raum Eppstein in Anspruch nehmen. Weitere Informationen zum seniorengerechten Angebot der SeniorenLebenshilfe gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Eppstein.

Mehr Lebensqualität im Alter mit passenden Hilfsangeboten

Hilfe im Alter anzunehmen, fällt vielen Senioren nicht leicht. Der eigenen Familie wollen ältere Menschen häufig nicht zur Last fallen. Manchmal wohnt die Familie auch weit weg und die Nachbarn möchte man auch nicht immer fragen. Doch manche Tätigkeiten des Alltags fallen mit jedem Lebensjahr schwerer. Das Angebot der SeniorenLebenshilfe zielt darauf ab, Senioren ein längeres selbstbestimmtes und aktives Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Der vorpflegerische Service für ältere Menschen wird dank eines guten Netzwerks bundesweit angeboten. Zum Einsatz kommen nur geprüfte und fachlich geschulte Lebenshelfer, die von der Zentrale der SeniorenLebenshilfe in Berlin koordiniert werden.

Professionelle Dienstleistungen für individuelle Bedürfnisse

Die Bedürfnisse älterer Menschen können sehr verschieden sein: Manche brauchen ganz praktische und tatkräftige Unterstützung im Haushalt, andere benötigen jemanden, der sie zu Terminen begleitet, wieder andere vermissen gemeinsame Unternehmung in der Freizeit. All diese Wünsche und Hilfsgesuche kann die SeniorenLebenshilfe mit ihren Dienstleistungen abdecken. Die einzelnen Tätigkeiten werden individuell auf die Senioren abgestimmt und auf Honorar-Basis abgerechnet.

So übernehmen Lebenshelfer die Wäsche, putzen die Fenster oder staubsaugen, sind aber auch mit einem PKW zur Stelle, wenn es zum Arzt oder zu einer Behörde geht. Für Gespräche und Begleitung in der Freizeit gibt es ebenso viele Möglichkeiten. Dabei bleiben die Lebenshelfer stets auf Augenhöhe – ein partnerschaftlicher Service nach den individuellen Bedürfnissen der älteren Menschen steht im Fokus der Betreuung. Sich Zeit zu nehmen und ein gutes Miteinander machen den Service der Seniorenbetreuer bei der SeniorenLebenshilfe besonders.

Carmen Geis-Ludwigs als neue Seniorenhelferin in der Region Eppstein

In Eppstein und dem Main-Taunus-Kreis steht nun auch Carmen Geis-Ludwigs als Lebenshelferin zur Verfügung. Der ausgebildeten Sekretärin und Kosmetikerin liegt es am Herzen, der älteren Generation etwas Gutes zu tun. Carmen Geis-Ludwigs: „Durch die Tätigkeit als Lebenshelferin kann ich einen kleinen Beitrag leisten.“

Sie unterstützt Senioren bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt, hält die Wäsche in Ordnung und erledigt Tätigkeiten, die für ältere Menschen zunehmend beschwerlicher werden können. Mit ihrem PKW bietet sie zudem einen Fahr- und Begleitdienst an, der Senioren mobil macht. Gemeinsam Einkäufe zu besorgen, einen neuen Haarschnitt beim Friseur zu erhalten und viele andere Aktivitäten, die den älteren Menschen Freude bereitet, werden mit der Lebenshelferin Carmen Geis-Ludwigs möglich. Sie kümmert sich ebenso um den Postverkehr und unterstützt bei der Korrespondenz. Auch für die Freizeitgestaltung, ein gutes Gespräch oder Ausflüge in die Natur steht die Seniorenbetreuerin gerne bereit.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Carmen Geis-Ludwigs:

Carmen Geis-Ludwigs steht als selbstständig-freiberufliche Lebenshelferin in Eppstein und den Gemeinden des Main-Taunus-Kreises zur Verfügung. Die familiengeführte SeniorenLebenshilfe mit Sitz in der Hauptstadt gehört zur Salanje GmbH. Bundesweit sucht das Unternehmen stets motivierte Menschen, die sich zum Lebenshelfer oder zur Lebenshelferin für Senioren ausbilden lassen wollen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.