Lebenshelfer Michael Linder in Heiligenhaus

Michael Linder unterstützt ab sofort die SeniorenLebenshilfe

Heiligenhaus, 18.01.2020. Die SeniorenLebenshilfe ist ein deutschlandweites Projekt, bei dem ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt werden. Der Dienstleister versteht sich als eine menschliche Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich. Engagierte Lebenshelfer begleiten Senioren etwa zum Einkaufen, zum Arzt oder zu einem Behördentermin. Ferner können sie als Begleiter für Aktivitäten in der Freizeit gebucht werden oder sind einfach nur gute Gesprächspartner. Sie sind ideale Begleiter für Spaziergänge, übernehmen einfache Aufgaben im Haushalt oder kümmern sich bei Bedarf auch um die Pflegekoordination. Seit kurzem neu im Team ist Michael Linder, der die SeniorenLebenshilfe in Heiligenhaus im Kreis Mettmann in Nordrhein- Westfalen unterstützt.

Michael Linder – empathisch und engagiert

Michael Linder ist eine offene Person und arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Für seine Tätigkeit als Lebenshelfer bietet er sämtliche fachlichen Voraussetzungen. Er verfügt über ein freundliches, empathisches Wesen und kann sich sehr gut auf die individuellen Bedürfnisse von älteren Menschen einstellen. Er hat immer ein Ohr für die Wünsche seiner Senioren und nimmt sich ausreichend Zeit für jeden einzelnen. Genau wie bei den anderen Lebenshelfern steht auch bei ihm die Menschlichkeit im Fokus seiner Arbeit.

Eine einzigartige Einrichtung

Die SeniorenLebenshilfe ist eine bislang bundesweit einzigartige Einrichtung, die sich auf die vorpflegerische Betreuung von älteren Menschen spezialisiert hat. Ins Leben gerufen wurde das Projekt im Jahr 2012 von der Geschäftsführerin Carola Braun, und wurde seitdem bundesweite kontinuierlich ausgebaut. Die Lebenshelfer agieren auf selbstständig-freiberuflicher Basis, werden aber über die Berliner Zentrale des Netzwerks koordiniert sowie auch geschult und fortgebildet.

Ein motorisierter Helfer in Heiligenhaus und Umgebung

Michael Linder besitzt ein eigenes Fahrzeug, mit welchem er die Senioren zu allen gewünschten Orten komfortabel fahren kann. Das Einsatzgebiet von Michael Linder ist die Kleinstadt Heiligenhaus sowie auch die umliegenden Ortschaften. Zu seiner neuen Tätigkeit sagt er: “Senioren hilfreich zur Seite stehen und Zeit mit ihnen verbringen zu können, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Gerne möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das Leben lebenswert bleibt.”

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen sowie eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Sitz in Berlin. Um die Seniorenbetreuung weiter auszubauen, ist das Netzwerk stets auf der Suche nach neuen Helfern, die ebenfalls ein Interesse an der Arbeit mit älteren Menschen haben. Interessenten können sich über die Seite www.seniorenlebenshilfe.de sowie Lebenshelfer Heiligenhaus über die Dienstleistungen und Konditionen informieren sowie über die Seite auch in Kontakt zu den Organisatoren treten.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.