Leben und Fintech nach COVID

Viele Unternehmen greifen für die Konsolidierung auf Daten aus Vorsystemen zurück. IDL-Kunden mit SAP als Vorsystem haben die Sicherheit einer Zertifizierung des Datenzugriffs durch das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC). Im Mai 2020 hat das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) das leistungsstarke Schnittstellenwerkzeug IDL.DATALINK for SAP S/4HANA und IDL.DATALINK for SAP ERP jeweils im Release 2020 erneut zertifiziert. Die erfolgreiche Zertifizierung...