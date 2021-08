Leawo Software stellt Prof. Media Mac 11.0.1 vor, mit neu hinzugefügten Funktionen und beseitigten Fehlern.

10-in-1 Mac Media Converter Suite zum Herunterladen von Online-Videos und -Audios;

Konvertieren von Mediendateien wie Videos, Audios, Bilder, DVDs und Blu-Rays;

DVD/Blu-ray kopieren & Cinavia von Blu-ray für Backup entfernen;

Zusammenfassung: Leawo Software hat Prof. Media Mac 11.0.1 vorgestellt, das neue Highlight-Funktionen enthält, wie z.B. das Erkennen von UHD-Laufwerken, das Herunterladen von Videos in einer YouTube-Playlist, etc.

Shenzhen, China, 20. August 2021 – Leawo Software GmbH, eine professionelle Multimedialösung, die sich auf die Verarbeitung und Verbreitung von Medien konzentriert, hat soeben Prof. Media for Mac 11.0.1 veröffentlicht und bietet eine problemlose Lösung zur Erkennung von UHD-Laufwerken, zum Herunterladen von Videos in einer YouTube-Wiedergabeliste, zum Einstellen von bis zu 60 fps als Ausgabebildrate usw.

Als eines der Flaggschiff-Produkte auf Leawo.org ist Prof. Media ein vielseitiges Paket für verschiedene Bedürfnisse: Online-Videos und Musik herunterladen; Videos, DVDs und 4K UHD Blu-rays konvertieren; 4K UHD Blu-ray/DVD-Filme kopieren und Cinavia und andere Schutzmaßnahmen entfernen; DVD/Blu-ray von Videos und Bildern brennen; Videos, DVDs und Blu-rays bearbeiten; Blu-ray-, DVD- und Videodateien abspielen und so weiter. Kürzlich hat das Team von Leawo Prof. Media for Mac auf der Grundlage von Benutzer-Feedback renoviert. Hier sind die wichtigsten Updates in dieser brandneuen Version:

1. Neue Unterstützung für Herunterladen von Youtube Videozusammenstellung.

2. Neues Hinzufügen von drei Optionen 50, 59.94 und 60 Framerate für Ausgabevideoformat der Converter- und Ripper-Module.

3. Der Brennvorgang wurde optimiert.

4. Einige kleine Änderung und Optimierung der Benutzeroberfläche.

5. Das Problem, dass bei manchen DVDs am Ende einige Sekunden fehlen, wurde behoben.

6. Weitere bekannte Fehler wurden behoben.

Wer dazu neigt, Videosammlungen von YouTube zu speichern, kann mit Prof. Media for Mac 11.0.1 Videos zur besseren Klassifizierung in eine YouTube-Wiedergabeliste herunterladen. Danach können diese heruntergeladenen Videos mit dem integrierten Konvertierungsmodul einfach in das gewünschte Video-/Audioformat konvertiert werden. Es ist erwähnenswert, dass Prof. Media 50/59.94/60 fps als Ausgabebildrate neben den ursprünglichen Optionen hinzugefügt hat, was es den Nutzern ermöglicht, YouTube-Videos mit 60 fps auf High-End-HDTVs anzusehen.

Dank der Verbesserung des Brennmoduls kann Prof. Media for Mac 11.0.1 automatisch prüfen, ob die eingelegte CD-ROM geeignet ist, statt wie in der Vorgängerversion manuell auf die Schaltfläche „Erneut versuchen“ zu klicken. Mac-Benutzer haben außerdem Anspruch auf benutzerdefinierte DVD-Kapitel.

Mit der zunehmenden Popularität von 4K UHD-Laufwerken brauchen die Leute ein spezielles Programm, das mit UHD-Laufwerken kompatibel ist, um Inhalte auf 4K Blu-ray-Discs zu erreichen. Deshalb hat Leawo Prof. Media for Mac 11.0.1 eine Funktion zur Erkennung von UHD-Laufwerken hinzugefügt. Gehen Sie zu den Einstellungen dieses Programms und kreuzen Sie die Option „UHD-Laufwerkserkennung aktivieren“ unter Allgemein an, können Benutzer leicht feststellen, ob das angeschlossene optische Laufwerk ein UHD-Laufwerk ist. Danach kann man die entsprechenden UHD-Module wie UHD Ripper und UHD Copy öffnen, um fortzufahren.

Preis und Sonderangebote:

Leawo Prof. Media für Mac 11.0.1 ist für macOS 10.13/10.14/10.115/11 Nutzer verfügbar und bietet eine kostenlose Testversion und eine registrierte Version zum Download an. Die Testversion kann nur 31 Tage lang verwendet werden und nur 5-Minuten-Inhalte können verarbeitet werden, während man dieses Programm nach der Registrierung beliebig verwenden kann. Normalerweise kostet Prof. Media EUR169,95 für eine 1-Jahres-Lizenz und EUR279,95 für eine lebenslange Lizenz, aber während Leawos 2021 Music Festivals Promotion kann man 40% Rabatt auf Prof. Media 11 All-in-one Pack bekommen und EUR111,98 für die lebenslange Lizenz sparen.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

