Leawo Prof. Media Win 8.3.0.3 wird veröffentlicht zum Herunterladen von Live-Videos über URL-Link und M3U8-Link mit Fehlerbehebung.

Totale Media-Lösung, um Video und Blu-ray zu verarbeiten.

Zusammenfassung: Leawo hat vor kurzem Prof. Media Win 8.3.0.3 mit Unterstützung für das Herunterladen von Live-Videos per URL-Link und anderen Streaming-Live-Videos per M3U8-Link von YouTube, Twitch usw. aktualisiert. Außerdem wurden Fehler für eine bessere Benutzerfreundlichkeit behoben.

Shenzhen, China – 24. Nov. 2020 – Leawo Software GmbH, ein professioneller Anbieter von Multimedialösungen und ein preisgekrönter Anbieter von Software zur Konvertierung von Video/Audio, hat heute offiziell Leawo Prof. Media Win 8.3.0.3 veröffentlicht, das das Herunterladen von Live-Videos über einen URL-Link und einen M3U8-Link sowie die Behebung von Fehlern unterstützt. Eine neue Ergänzung des Download-Moduls und die Behebung von Fehlern werden das Benutzererlebnis sicherlich verbessern.

Leawo Prof. Media ist ein allumfassendes Programm, das mehrere Lösungen für die digitale Unterhaltung bietet. Leawo Prof. Media kann als HD-Videokonverter, DVD-Brenner, Blu-ray-Creator, Blu-ray-Konverter, Blu-ray-Copy, Blu-ray-Ripper, Fotodiashow-Videoproduzent, Foto-zu-DVD-Produzent und Online-Video-Downloader eingesetzt werden. Es kann zwischen Video-, Audio- und Blu-ray-Dateien in fast allen Formaten konvertieren. Die Konvertierung von Blu-ray in Video oder das Brennen von Video auf Blu-ray wäre ein Kinderspiel. Darüber hinaus bietet dieses Programm auch benutzerfreundliche und praktische Funktionen wie das Brennen von Diashows auf Blu-ray/DVD, Videobearbeitung, spezifische Parametereinstellungen, 2D-zu-3D-Konvertierung, Disc-Vorlagen zum Heimwerken usw.

Während der Corona-Virus-Zeiten kann das Ansehen von Videos eine der besten Methoden sein, um die Zeit zu verbringen. In der früheren Version konnte der Leawo Video-Downloader Online-Videos herunterladen, ausgenommen Live-Videos oder Streaming-Live-Videos. Die Kunden erwarteten das Herunterladen von Streaming-Live-Videos, damit sie diese mit ihrer Familie genießen können, und so gibt es den brandneuen Leawo Video-Downloader. Er ermöglicht das Herunterladen von Online-Videos von über 1000 Websites, das direkte Herunterladen von YouTube-Live-Videos über einen URL-Link und das Herunterladen anderer Live-Streaming-Videos über einen M3U8-Link.

Neue Funktionen von Leawo Prof. Media Win 8.3.0.3:

1. Brandneue Funktion von Leawo Prof. Media, mit der Live-Videos online in das Download-Modul heruntergeladen werden können. Streaming Live-Video-Download mit M3U8-Link ist ebenfalls verfügbar. Benutzer können ihre Lieblings-Online-Videos und Live-Streaming-Videos von mehr als 1000 Video-Sharing-Sites in verschiedenen Auflösungen herunterladen, um sie in Zukunft genießen zu können.

2. Fehler wie das fehlgeschlagene Herunterladen von Videos von YouTube, das fehlgeschlagene Parsen von Videodaten und das fehlgeschlagene Generieren von DVD-Ordnern sind perfekt behoben. Benutzer können Probleme in digitaler Form mit Leawo Prof. Media behandeln.

Preis und Verfügbarkeit von Leawo Prof. Media Win 8.3.0.3:

Leawo Prof. Media Win 8.3.0.3 hat sowohl eine kostenlose Testversion, die über den untenstehenden Link heruntergeladen werden kann, als auch eine registrierte Version, die nur 119,95 € pro Jahr oder 209,95 € mit lebenslangen Updates und technischem Support kostet. Gegenwärtig ist Leawo Prof. Media für lebenslange Nutzung in Leawo’s Halloween-Promotion 2020 um 40% reduziert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

