Leawo PowerPoint to Video Pro ist kostenlos und 40%-50% Rabatt auf Bundles zu erhalten.

PowerPoint in Video umwandeln

Zusammenfassung: In der Sommeraktion 2020 von Leawo bietet Leawo PowerPoint to Video Pro kostenlos und Rabattpakete mit einem Rabatt von 40%-50% an. Die Aktion ist bis zum 15. Juli 2020 gültig.

Shenzhen, China – 14. Juni. 2020 – Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, bietet ab sofort die Aktion ” 2020 Sommer Giveaway & Angebot” an. Die Aktion bietet PowerPoint to Video Pro als Geschenk und Top-Seller-Bundles oder -Einzelprodukte als Sonderangebote für Medienfans weltweit. Diese können Videos umwandeln, Videos herunterladen, Blu-ray/DVD kopieren und brennen, Daten übertragen und so weiter. Teilnehmer können diese Vorteile bis zum 15. Juli 2020 genießen.

Leawo PowerPoint to Video Pro ist als leistungsstarker PowerPoint-Video-Konverter konzipiert, der es ermöglicht, PowerPoint in allen gängigen Video- und Audioformaten in Video umzuwandeln und dann PowerPoint-Inhalte auf Video-Sharing-Websites und tragbaren Geräten anzuzeigen, wobei alle Animationen, Übergänge, Sounds und Videoclips in den PowerPoint-Quelldateien erhalten bleiben. Leawo bietet in dieser Aktion PowerPoint to Video Pro kostenlos und PowerPoint to DVD Pro mit 50% Rabatt an. Im Vergleich zu PowerPoint to Video Pro kann man mit Leawo PowerPoint to DVD Pro nicht nur PowerPoint in Video umwandeln, sondern auch PPT auf DVD/Blu-ray brennen.

Weitere Angebote sind unten aufgeführt:

1. 50% Rabatt auf das Leawo All-in-One Bundle: Ein 14-in-1-Paket zum Herunterladen und Konvertieren von Videos, Kopieren, Rippen und Brennen von Blu-ray/DVD, Übertragen von iOS-Daten, Entfernen des DRM-Schutzes und Konvertieren von iTunes-Videos/Musik/Audiobüchern.

2. 40% Rabatt auf Prof. Media, All-in-One iOS Manager und iTunes Converter Toolkit: Prof. Media ist ein Multimedia-Lösungspaket zum Konvertieren und Herunterladen von Videos, Rippen, Konvertieren, Kopieren und Brennen von Blu-ray/DVD-Filmen, Erstellen von Foto-Diashows und Brennen auf DVD/Blu-ray nach Belieben. All-in-One iOS Manager ist ein 3-in-1 iOS-Manager-Tool, das die einfache Übertragung von iOS-Daten für Backups, die Aufnahme von Online- und Offline-Musik, das Aufräumen der iTunes-Musikbibliothek und anderer Musikbibliotheken unterstützt. iTunes Converter Toolkit ist ein 4-in-1 DRM-Entfernungs- und Konvertierungs-Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes, Konvertieren von iTunes-Musik/Video/Audiobook und Amazon Audible-Hörbüchern, Herunterladen von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien.

3. 40% Rabatt auf Blu-ray Utilities: 4 Blu-ray-Lösungen, die Anwendern helfen, Blu-ray/DVD-Filme in Videos umzuwandeln, Blu-ray/DVD-Filme auf Festplatte zu kopieren, Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD-Disc zu brennen und Cinavia und AACS, BD+- und MKB-Schutz zu entfernen.

Darüber hinaus bietet Leawo 30% Rabatt Gutschein für alle anderen Produkte, die auf Leawo.de bestellt werden. Wenn Benutzer beispielsweise nur den Leawo Video Converter kaufen möchten, um Videos zwischen verschiedenen Formaten zu konvertieren, können sie den Gutschein mit einem Rabatt von 30% verwenden, um den Konverter zu erhalten, indem sie den “LEAWO-30PCT-OFF” auf der Kaufseite des Leawo Video Converters einfügen.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.