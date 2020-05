Leawo iTransfer für Mac 2.0.0 wird veröffentlicht zur Anpassung an Mac OS Catalina (10.15).

ALPEIN Software feiert 22-jähriges Bestehen. Was mit der Gründung der früheren @dd-excellence Soft in München seinen Anfang nahm, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen IT-Unternehmen entwickelt. Die heute firmierende ALPEIN Software SWISS AG, mit Sitz in der Schweiz, ist mittlerweile als Softwarehaus & Medienagentur sowohl in der Schweiz, EU-weit und auch international als zuverlässiger und kompetenter Player in der IT- und Softwarebranche etabliert. Das angestrebte...