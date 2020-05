Leawo DVD Ripper ist mit 30% Rabatt erhältlich.

DVD rippen und in alle gebräuchlichen Audio- und Videoformate umwandeln.

Zusammenfassung: Leawo Software bietet seit 10. Mai die 2020 Muttertags Giveaway & Specials an. Benutzer können einen 30% Rabatt Gutscheincode verwenden, um Leawo DVD Ripper mit 30% Rabatt zu erhalten.

Shenzhen, China – 15. Mai. 2020 – Leawo Software beginnt die Aktion 2020 Muttertag Giveaway & Specials ab 10. Mai 2020 und bietet 30% Rabatt auf Leawo DVD Ripper. Diese Aktion läuft vom 10. Mai 2020 bis zum 20. Juni 2020.

Leawo DVD Ripper ist ein erstklassiges Tool zur Bearbeitung von DVDs, da es DVDs aus der ganzen Welt konvertieren kann, unabhängig davon, in welchem Distrikt sie veröffentlicht werden. Und es unterstützt die Konvertierung der DVD-Filme in Videos in allen gängigen Formaten ohne Qualitätsverlust. Die Qualität des Ausgabevideos wäre genauso gut wie die des Originalvideos. Nach der Konvertierung der DVDs in gängige Videos könnten die Benutzer den Film genießen, ohne einen DVD-Player zu benötigen. Und es ist nicht mehr unmöglich, diese alten DVD-Filme unterwegs auf einem Smartphone abzuspielen.

Als professioneller DVD-Ripper verfügt der Leawo DVD Ripper über die Funktion, DVDs nicht nur in gängige Videoformate wie MP4, H.265 MP4, MKV, H.264 MKV usw. zu konvertieren, sondern auch in HD/4K-Videoprofile wie HD MOV, HD MKV, 4K MP4, 4K MKV, HD MP4 und so weiter. Es unterstützt alle Arten von DVD-Discs. Man kann geschützte DVD-Disks, DVD-Disks aus allen Filmstudios und DVD-Disks aus jeder Region rippen. Zusätzlich zu DVD-Disks unterstützt der Leawo DVD Ripper auch die Eingabe von DVD-Ordnern und DVD-ISO-Abbilddateien. Damit kann man DVD rippen, um sie auf Apple TV, iPad, PS4 und Smartphones und vielen anderen elektronischen Produkten abzuspielen.

Benutzer können Leawo DVD Ripper herunterladen, um eine kostenlose Testversion zu erhalten. Die kostenlose Testversion von Leawo DVD Ripper hat jedoch eine Funktionseinschränkung, so dass nur die ersten 5-Minuten-DVD-Inhalte konvertiert und gerippt werden können, während die Vollversion das lebenslange Privileg genießen kann. Jetzt bietet Leawo dem Leawo DVD Ripper einen Rabatt von 30% an. Um den Gutscheincode für den Leawo DVD Ripper zu verwenden, braucht man nur auf die Aktionsseite zu gehen und auf die Schaltfläche Jetzt kaufen zu klicken. Auf der Kaufseite geben Sie diesen Gutscheincode LEAWO-30PCT-OFF ein, um den 30%-Rabatt zu erhalten und €11,99 zu sparen. Dieser Rabatt ist sowohl für Windows- als auch für Mac-Versionen erhältlich. Der Gutscheincode LEAWO-30PCT-OFF kann auch auf alle Produkte auf Leawo.de angewendet werden.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

