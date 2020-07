League-M Europe und Anzu.io schließen strategische Partnerschaft

Der europäische Reseller für hochwertiges Entertainment- und Gaming-Inventar gewinnt mit Anzu. io den führenden, auf In-Game spezialisierten, Programmatic Advertising-Experten als neuen Vermarktungs-Partner.

München, Juli 2020 – League-M Europe, exklusiver Vermarkter von Premium Publishern und innovativen Werbetechnologien, holt Anzu.io als strategischen Partner an Bord. Das Adtech-Unternehmen steuert auf seiner In-Game-Werbeplattform Markenwerbung auf Basis von Echtzeitdaten in Video- und E-Sports-Spielen aus. Werbekunden profitieren von sicheren Markenumfeldern, nativen Werbemöglichkeiten, hoher Anzeigenbetrachtung sowie einer enormen Reichweite in attraktiven Zielgruppen – deutsch- landweit und auch global.

“Mit Anzu.io haben wir einen neuen Partner an Bord, der genau zu der Ausrichtung von League-M Europe passt: innovative Technologie mit einer absolut einzigartigen Position im Markt, Premium-Branding im Spiel- und Unterhaltungssektor, global aktiv und mit enormer Reichweite”, sagt J.-Florian Lormes, Mitbegründer & Geschäftsführer von League-M. “Wir glauben, dass Anzu.io eine ganz neue Welt der Werbung im boomenden E-Games-Markt ermöglichen und definieren wird. Anzu.io und League-M werden Hand in Hand arbeiten, um Marken einen einfachen und effektiven Zugang zu einer breiten und vielfältigen Zielgruppe zu ermöglichen”.

Hendrik Menz, Brand & Agency Sales Director von Anzu, sagte über die Partnerschaft: “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit League-M. Wie Anzu hat sich auch League-M zum Ziel gesetzt, europäische Werbetreibende mit innovativen Lösungen zu unterstützen. Der europäische Gaming-Markt erlebt eine Explosion von Usern und wir freuen uns darauf, den Werbetreibenden noch mehr Zugang zu dieser wichtigen und bisher kaum erschlossenen Audience zu verschaffen”.

Über League-M Europe (LME)

League-M: Mittler zwischen Welten – One Face to Europe

Erst Anfang 2019 von Pia Kniprath, Gunnar Obermeier und Florian Lormes gegründet, entwickelte sich LME schnell zu einem der wichtigsten Vermarkter von Premium Publishern in Europa. U.a. werden Globalplayer wie Fandom, Imgur und Anyclip exklusiv in Europa vermarktet. Des Weiteren sieht sich League-M als ein europaweiter Saleshub für internationale Marken. League-M unterstützt beim erfolgreichen Markeneintritt und -aufbau im hochkomplexen europäischen Markt. “Wir beraten unsere Kunden möglichst ganzheitlich und umfassend und helfen ihnen, den fraktalen europäischen Werbemarkt zu verstehen und sich in ihm erfolgreich zu etablieren” sagt Pia Kniprath, Co-Founder von League-M.

Über Anzu.io

Anzu.io ist eine In-Game-Werbeplattform, die Markenwerbung aus der realen Welt in Videospiele und E-Sports bringt. Unterstützt von BITKRAFT Esports Ventures, WPP, und Axel Springer Digital Ventures, definiert Anzu.io digitale Werbung durch die nahtlose Integration von nicht aufdringlicher Werbung in das Gameplay neu. Die Plattform bringt Echtzeitdaten und Programmatik in die Videospielwelt und verspricht native Werbung, Markensicherheit und nachweisbare Anzeigen Sichtbarkeit (Ad Viewability).

