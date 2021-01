Lead like Rockstars – Das Geheimnis großer Anführer

Lorenzo Scibetta vermittelt in “Lead like Rockstars” auf unterhaltsame und einprägsame Weise hilfreiches Wissen für Führungskräfte.

Ein kleiner See mitten im Nirgendwo wird zum Wendepunkt im Leben von Marie, einer jungen Führungskraft, die stets in Eile ist und versucht, ihren und den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Eigentlich will sie nur kurz die Strapazen des Tages abschütteln, doch dann entdeckt sie eine alte hölzerne Bank, einen wunderschönen idyllischen See und die Reise zu sich und ihrem Sein. Sie nimmt die Leser in diesem etwas anderen Ratgeber für Führungskräfte auf eine spannende Entdeckungsreise voller interessanter Einsichten rund um das Leben und den Beruf mit.

Das Buch “Lead like Rockstars” von Lorenzo Scibetta richtet sich an alle, die mehr über erfolgreiche Führung lernen möchten, aber dabei nicht vor Langeweile einschlafen wollen. Der Autor wurde im Alter von 23 Jahren bereits als Führungskraft in einem der größten DAX-Unternehmen der Telekommunikation- und Energiebranche eingesetzt, eröffnete in Deutschland erfolgreich mehr als 250 Fachhandelsgeschäfte und begleitete mehr als 300 Menschen in eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Er weiß also durchaus, von was er spricht und kann mit seinem umfangreichen Wissensschatz anderen Menschen den Weg zum Erfolg weisen, was er in “Lead like Rockstars” auf kreative Weise tut.

“Lead like Rockstars” von Lorenzo Scibetta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12964-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

