LCOY Deutschland – Junge Klimakonferenz in Kassel

(Kassel,04.10.2021)Mitte Oktober kommen rund 500 junge Menschen aus ganz Deutschland in

der Freien Waldorfschule in Kassel zusammen, um gemeinsam über die Klimakrise zu lernen, zu

diskutieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Die Konferenz findet vom 15.-17.10. mit über 150

Programmpunkten statt.

Der Klimawandel hat sich in diesem Jahr besonders durch Überflutungen und Extremwetterereig-

nisse in Deutschland und durch Waldbrände in Europa und weltweit gezeigt, die Folgen sind immer

mehr zu spüren. Junge Menschen gehen auf die Straßen, um von der Politik mehr Klimaschutz und

das Einhalten der Klimaziele zu fordern. Auf der LCOY Deutschland können junge Menschen nicht

nur mehr über den Klimawandel erfahren, sondern sich auch konkret in Diskussionen und Ge-

sprächsrunden mit Politiker*innen einbringen.

Organisiert wird die Konferenz von einer Gruppe junger Menschen, die in ganz Deutschland verteilt

leben und sich online organisieren. Zur LCOY 2019, die in Heidelberg stattgefunden hat, sagt Marie

Leukel, 2019 Teilnehmende und nun Mitglied des Organisationsteams: „Die LCOY war ein super Ort

um viel Neues zu erfahren und dabei neue Leute kennenzulernen. Das Wochenende hat sehr viel

Spaß gemacht.“

Anmelden kann man sich noch bis Mittwoch den 13.10.2021 um 24 Uhr unter lcoy.de/jetzt. Die Teil-

nahme ist kostenlos, Essen wird ebenfalls gestellt. Wer mag kann mit Isomatte und Schlafsack in

der Schule übernachten.

Mehr Infos gibt es unter lcoy.de/faq

PRESSEKONTAKT

Isabelle Schindler und Marie Leukel, +49 156 78353285, presse@lcoy.de

Die LCOY – Junge Klimakonferenz Deutschland ist eine Konferenz für junge Menschen. LCOY bedeutet: local conference of youth.

