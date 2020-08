Lasertherapie ELVeS Radial gegen Krampfadern infektionsarm und ambulant – Termine bei Fachärzten jetzt ohne Wartezeit möglich

Freie Behandlungstermine bei niedergelassenen Ärzten jetzt verfügbar nach Corona bedingtem Patientenrückgang – Infektionsrisiko bei ambulanter Laserbehandlung gegen Krampfadern extrem gering

Jena, 04. August 2020 – Auf Grund der Corona-Pandemie sind in letzter Zeit viele Patienten davor zurückgeschreckt, mit ihren gesundheitlichen Problemen zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Insbesondere Volkskrankheiten wie Krampfadern können aber bei fehlender Behandlung schnell unangenehm werden. Zahlreiche Fachärzte, die inzwischen zum Regelbetrieb zurückgekehrt sind, bieten für die Venenerkrankung die besonders schonende und infektionsarme ELVeS Radial-Lasertherapie an.

Zudem könnte der Moment, um einen Termin beim Facharzt zu vereinbaren, nicht passender sein. Da der Regelbetrieb in Praxen erst kürzlich wieder aufgenommen wurde, sind aktuell bei vielen Ärzten zahlreiche Termine frei. Das Infektionsrisiko ist bei Eingriffen mit dem Laser grundsätzlich auf ein Minimum reduziert und geht in Kombination mit den effektiven Hygienemaßnahmen gegen null. Natürlich finden bei einer ambulanten Behandlung auch deutlich weniger Kontaktmomente mit möglicherweise infektiösen Menschen statt als während eines stationären Krankenhausaufenthalts. Wer also nicht lange warten, sondern möglichst schnell und unkompliziert behandelt werden möchte, sollte gerade im Augenblick einen Facharzt kontaktieren, der schonende und sichere Behandlungsmethoden wie die Lasertherapie bei Krampfadern anbietet.

Die modernen Therapieverfahren, bei denen Laser verwendet werden, sind minimal-invasiv und können daher meist ambulant direkt beim Facharzt durchgeführt werden. Ein stationärer Krankenhausaufenthalt ist deswegen in aller Regel nicht notwendig. Da sie besonders schonend sind, können Patienten bereits nach kürzester Zeit ihre alltäglichen Aufgaben wieder aufnehmen. Zudem wirkt die Laserenergie blutstillend, sodass auch Patienten, die gerinnungshemmende beziehungsweise blutverdünnende Medikamente einnehmen, problemlos behandelt werden können. Diese Aspekte sowie die minimierte Wahrscheinlichkeit von Komplikationen und Nebenwirkungen prädestinieren die biolitec-Lasertherapien zur Anwendung bei Risikopatienten, bei denen herkömmliche Methoden unter Vollnarkose oft nicht durchgeführt werden können.

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

Bildquelle: © Adobe Stock_pictworks