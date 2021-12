Lake People G103-S Mk II und G103-P Mk II: Profi-Kopfhörerverstärker made in Germany

Mit G103-S Mk II und G103-P Mk II präsentiert Lake People zwei aktualisierte Versionen des beliebten Kopfhörerverstärkers. Die neuen Modelle bieten eine größere Ausgangsleistung bei verbessertem Rauschabstand sowie höherer Übersprechdämpfung. Zudem verfügen sie über eine fünfstufige Pre-Gain-Anpassung an unterschiedliche Kopfhörerimpedanzen.

Gauting, 9. Dezember 2021 – Die neuen Kopfhörerverstärker G103-S Mk II und G103-P Mk II stehen stellvertretend für das Bestreben von Lake People, die eigenen Produkte kontinuierlich weiter zu perfektionieren. Getreu dem Firmenmotto „Tools, not Toys“ überzeugen die neuen Modelle mit verbesserten technischen Daten sowie praxisgerechten Zusatzfeatures.

Perfekt für jede Impedanz

Eine der größten Herausforderungen für professionelle Kopfhörerverstärker ist die adäquate Anpassung an unterschiedliche Kopfhörerimpedanzen. Lake People widmet diesem Aspekt seit langem große Aufmerksamkeit. Die neuen Modelle G103-S Mk II und G103-P Mk II verfügen allesamt über fünf umschaltbare Pre-Gain-Stufen von -6, 0, +6, +12 sowie +18 dB und treiben damit jeden Hörer optimal an. So spielt es keine Rolle, ob ein Modell mit 16 Ohm oder ein anspruchsvoller 600-Ohm-Hörer zum Einsatz kommt: Die Verstärker von Lake People liefern stets üppige Ausgangsleistung bei niedrigem Eigenrauschen und stellen gleichzeitig eine hochpräzise und feinfühlige Lautstärkeregelung sicher.

Mehr Leistung, weniger Noise

Glänzten bereits die bisherigen Kopfhörerverstärker von Lake People mit hervorragenden technischen Werten, so konnten diese bei der neuesten Generation nochmals verbessert werden. G103-P Mk II sowie G103-S Mk II treiben ihre Spielpartner nun mit bis zu 1.240 Milliwatt an. Darüber hinaus wurden auch der Geräuschspannungsabstand sowie die Übersprechdämpfung der Profi-Werkzeuge aus Konstanz am Bodensee noch weiter verbessert. Mit derart herausragenden Werten bewältigen die neuen Modelle selbst anspruchsvolle Mastering-Aufgaben mühelos.

G103-S Mk II und G103-P Mk II: das richtige Modell für jeden Anschluss

Die Geschwistermodelle G103-S Mk II und G103-P Mk II bieten beide dieselbe hochwertige Verstärkung für bis zu zwei Kopfhörer gleichzeitig. Der G103-S Mk II nimmt dabei Eingangssignale über unsymmetrische Cinch-Buchsen an, während der G103-P Mk II symmetrische XLR-Eingänge bietet. So hat Lake People mit diesen beiden Varianten die richtige Konfiguration für fast alle Anwendungen parat und ermöglicht die Integration in die unterschiedlichsten Setups.

Elegante und hochwertige Gehäuse

Auch die neueste Generation der Kopfhörerverstärker von Lake People verfügt über kompakte Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, die auch eine raue Behandlung im harten Studioalltag mühelos überstehen. Die Lautstärkeregelung erfolgt über hochpräzise Potentiometer von Alps mit griffigen 25-mm-Voll-Aluminium-Knöpfen. Alle Modelle werden über leistungsfähige interne Netzteile mit dem notwendigen Strom versorgt.

Beste Qualität made in Germany

Wie alle Produkte von Lake People werden auch die neuen Modelle G103-S Mk II und G103-P Mk II vollständig in der firmeneigenen Manufaktur gefertigt. Gut ausgebildete Fachleute setzen die ausgesuchten Bauteile zu den innovativen Schaltungen des Entwicklerteams um Fried Reim zusammen. Auf diese Weise garantiert das Lake People Firmensiegel die ausgezeichnete Qualität und langlebige Verarbeitung der Produkte – eben „Tools, not Toys“.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Kopfhörerverstärker G103-S Mk II und G103-P Mk II von Lake People sind ab sofort im Fachhandel und über cma.audio verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

G103-S Mk II: 249,90 Euro

G103-P Mk II: 299,90 Euro

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

