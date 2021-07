Lake People electronic präsentiert neue Entwickler Helmut Butz und Daniel Suchy

Lake People gibt die Erweiterung des Entwickler-Teams um Helmut Butz und Daniel Suchy bekannt. Helmut Butz ist besonders in der professionellen Tonstudiotechnik bekannt und hat sich in der Vergangenheit mit besonders edlen und ungewöhnlichen Klangprozessoren einen Namen gemacht. Daniel Suchy verstärkt die Manufaktur am Bodensee um modernes Digital-Know-how für die Fortführung und Erweiterung des digitalen Portfolios von Lake People und Violectric. Gemeinsam mit dem langjährigen Lake People Entwickler Jochen Müller und Mastermind Fried Reim kümmert sich das jetzt vierköpfige Team um die Integration von analoger und digitaler Technik in innovativen neuen Produkten, die den Weg in die Zukunft weisen.

Gauting, 15. Juli 2021 – Zum 35. Geburtstag beschenkt sich Lake People selbst mit hochrangiger Verstärkung für das Entwickler-Team. Ab sofort arbeiten vier erfahrene Ingenieure an den Audio-Lösungen von morgen – für Studios wie für den privaten Musikgenuss.

Kombiniertes Know-how am Bodensee

Lake People, Violectric, Niimbus – diese Namen stehen für höchste Qualität in Audio-Wiedergabe und Verarbeitung. Die Manufaktur in Konstanz hat sich über die vergangenen 35 Jahre einen Namen gemacht und erfreut sich großer Beliebtheit bei professionellen wie audiophilen Nutzern. Um auch in Zukunft mit innovativen und aufregenden Produkten begeistern zu können, verstärkt Mastermind Fried Reim sein Entwickler-Team um zwei Neuzugänge. Neben Reims langjährigem Mitentwickler Jochen Müller greifen jetzt auch Helmut Butz und Daniel Suchy in die Trickkiste der Audiotechnik, um die Herzen von Musikbegeisterten auf der ganzen Welt höher schlagen zu lassen.

Helmut Butz: analoge Erfahrung

Gerade im Bereich der Tonstudiotechnik wird der Name Helmut Butz ein Begriff sein. Der erfindungsreiche Ingenieur hat sich bereits durch ebenso kreative wie hochwertige Produktentwicklungen hervorgetan – Deluxe-Klangbearbeitung vom Feinsten ist sein Spezialgebiet. Entsprechend wird Butz sich bei Lake People um die Weiterentwicklung des analogen Portfolios für professionelle Anwender kümmern. Dabei wird es besonders um die Erschließung neuer Märkte gehen – mit Produkten, wie es sie von Lake People bisher nicht gab.

Daniel Suchy: der Mann fürs Digitale

Als zweiter Neuzugang im Entwickler-Team von Lake People bringt Daniel Suchy seine umfangreiche Expertise im Hinblick auf digitale Technik und Audionetzwerke ein. In Kombination mit den bereits etablierten Stärken der Manufaktur aus Konstanz, den edlen analogen Ansätzen von Helmut Butz und der innovativen Denkweise von Fried Reim wird Daniel Suchy die Produktkataloge von Lake People und Violectric in den Bereichen Netzwerk-Technologie, AD- und DA-Wandler, Formatkonverter und Interfaces ausbauen.

Auch nach 35 Jahren hungrig auf Neues: Lake People

Sich nach dreieinhalb Dekaden im Audio-Zirkus auf den geernteten Lorbeeren ausruhen – auf eine solche Idee kommt Fried Reim in seinem unbändigen Schöpfungsdrang nicht. Stattdessen stärkt er die bereits berühmte Fachkompetenz von Lake People mit den beiden neuen Entwicklern und richtet den Blick auf eine Zukunft, die neue Produkte auch jenseits bisheriger Lake People Schwerpunkte bereithält. Der Tatendrang ist ungebremst, die Liste geplanter Projekte lang – und die Freude an herausragender Audioqualität größer denn je. „Mit Helmut Butz und Daniel Suchy haben wir uns zusätzliche Kompetenzen gesichert, die Lake People und Violectric auf die nächste Stufe heben werden,“ zeigt sich Geschäftsführer Christof Mallmann begeistert. „Wir freuen uns auf die spannenden Innovationen, die aus der Expertise und Kreativität des jetzt vierköpfigen Entwickler-Teams entstehen werden.“

Hybride Zukunft mit frischen Ideen

Die Verpflichtung der beiden Entwickler mit ihren jeweiligen Spezialgebieten deutet es bereits an: Die Zukunft von Lake People ist hybrid. Während die traditionellen, rein analogen Produkte auch weiterhin eine wichtige Rolle im Portfolio spielen werden, liegt der Fokus für die Zukunft verstärkt auf der Verbindung von analoger und digitaler Technik. Über konkrete Produkte hüllt man sich am Bodensee noch in Schweigen. Bei dem Quartett aus Fried Reim, Jochen Müller, Helmut Butz und Daniel Suchy kann man sich aber sicher sein, dass das Unternehmen seinem Ansatz treu bleibt: hochwertige Audiotechnik mit cleveren Ideen und herausragender Ingenieurskunst. Lake People, Violectric, Niimbus – die Zukunft der Audiotechnik beginnt jetzt.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.lake-people.de

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0

gmbh@cma.audio

http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

cma.audio@rtfm-pr.de

http://www.cma.audio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.