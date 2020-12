Länderüberblick: 8.000 neue Hotelzimmer für die Türkei

In der Türkei sind 44 neue Hotels mit 8.183 Schlüsseln im Bau. Wir erfahren mehr über diese bevorstehenden Eröffnungen.

Stetiges Wachstum in den kommenden Jahren

Im Laufe der Jahre hat sich die Türkei weiterhin als Top-Ziel für Geschäfts- und Urlaubsreisende etabliert. Dies hat dazu geführt, dass der Hotelmarkt des Landes in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Dieser Trend wird sich in naher Zukunft fortsetzen.

Fünf weitere Eröffnungen mit 893 Zimmern sind noch für Ende 2020 geplant. Alle fünf Häuser befinden sich bereits in der Pre-Opening Phase. Im Jahr 2021 werden 15 Hotels mit 2.254 Schlüsseln ihre Türen öffnen. Für das Jahr 2022 sind 14 zusätzliche Launches mit 2.438 Zimmern in Arbeit. Für 2023 und darüber hinaus sind zehn weitere Projekte in Vorbereitung.

Die Aufteilung zwischen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels hält sich nahezu die Waage. 21 der neuen Hotels werden der Vier-Sterne-Kategorie angehören, während 23 zum Fünf-Sterne-Angebot zählen werden.

Die wichtigsten Wachstumsgebiete der Türkei

Die Wirtschaftshauptstadt Istanbul erhält in den kommenden Jahren 16 weitere Hotels mit 2.785 Zimmern. Der beliebte Badeort Bodrum wird fünf Häuser mit 493 Schlüsseln hinzufügen, während die Hauptstadt von Ankara drei laufende Projekte mit 500 Zimmern hat

Internationale Marken expandieren in der Türkei

Radisson Hotels & Resorts arbeitet an drei neuen Hotels mit 553 Zimmern. Hilton Garden Inn und DoubleTree by Hilton werden jeweils drei Hotels mit 505 bzw. 480 Schlüsseln eröffnen.

Bemerkenswerte Hotelprojekte in der Türkei

Anfang 2022 wird das Mandarin Oriental Etiler als Teil eines neuen luxuriösen Bauprojekts in Istanbuls schickem Etiler-Viertel eröffnet. Insgesamt wird es drei Türme umfassen, von denen einer das Hotel mit 409 Zimmern beherbergen wird, während in den anderen zwei Residenzen der Marke Mandarin Oriental untergebracht sein werden. Das Hotel verfügt über drei Restaurants und Bars sowie eine Auswahl an anpassungsfähigen Tagungsräumen mit Außenbereichen und Terrassen. Es wird auch ein Spa, ein Fitnesscenter und einen Pool geben.

Das Radisson Hotel Apartments Delta Istanbul Esenyurt mit 240 Zimmern wird im dritten Quartal 2022 im Stadtteil Esenyurt eröffnen. In dieser Gegend wurde in den letzten Jahren ein regelrechter Bauboom von Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten verzeichnet. Von hier aus erreichen Gäste ganz einfach Zugang den Atatürk Flughafen und in die Innenstadt. Das Hotel wird Teil des von Delta Holdings verwalteten Wish Istanbul sein, einem 135.000 m² großen gemischt genutzten Bauprojekt, das aus zwei imposanten Türmen besteht. Das Hotel verfügt über ein ganztägig geöffnetes Restaurant, eine Lobby-Lounge, eine Poolbar und einen Grill, ein Konferenzzentrum, ein Spa und einen Außenpool.

Die Address Residence Istanbul mit 183 Schlüsseln wird Teil eines gemischt genutzten Projekts in der Nähe des Emaar-Platzes sein und über eines der größten Einkaufszentren der Türkei verfügen. Das Spa wird das Alleinstellungsmerkmal des Hotels sein. Über 1.000 Quadratmeter verteilt bietet es Thermal-Suiten mit Hammam- und Rhassoul-Angeboten, einen Pool mit Aqua-Tonic-Funktionen, eine VIP-Spa-Suite mit sechs privaten Behandlungsräumen sowie einzigartige Thermal-Suiten mit Blick auf die Stadt. Der Eröffnungstermin ist für Ende 2020 vorgesehen.

Das Four Points by Sheraton Kathane richtet sich in erster Linie an Geschäftsreisende und bietet eine Vielzahl von Tagungsräumen und Konferenzeinrichtungen. Das Hotel mit 173 Schlüsseln wird Mitte 2021 eröffnet und soll Gästen einfachen Zugang zu den nahe gelegenen Geschäftsvierteln bieten.

