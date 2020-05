kvktel GmbH startet Distributions-Vertrieb in Rhein Main

Commerzbank kooperiert mit crossinx bei E-Invoicing Frankfurt a.M. / 14. Mai 2020 - Gemeinsam gegen die Papierflut und auf dem direkten Weg zu "100 Prozent digital": In Kooperation mit crossinx bietet die Commerzbank ab sofort Lösungen rund um den elektronischen Austausch von Bestell- und Rechnungsinformationen. Die crossinx GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist Experte für die Digitalisierung von Finanz- und Bestellprozessen und die...