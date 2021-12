Kuschelzeit bei erwinmueller.de

Ein gemütliches Zuhause trotzt dem winterlichen Schmuddelwetter

In der feuchtkalten Jahreszeit macht man es sich am liebsten zu Hause gemütlich und verbringt mehr Zeit mit Familie und Freunden. Kuschelige Decken und Kissen, heimelige Beleuchtung und bequeme Nachtwäsche von erwinmueller.de laden zum Kuscheln und Genießen ein.

Heimeliges Zuhause

Gemeinsame Stunden am Sofa, eingehüllt in kuschelige Decken und mit einer heißen Tasse Tee oder Punsch in der Hand lassen das Schmuddelwetter draußen schnell vergessen. Besonders weich sind Webpelz Wohndecken. Der flauschige Flor mit linear angeordneten Farb- und Struktureffekten erinnert an Tierfell. Kissenhüllen in Sterne-Designs in verschiedenen Farben oder mit „HOME“ Schriftzug vervollständigen das stilvolle behagliche Ambiente.

Natürliches Kerzenlicht taucht den Raum in warmes Licht und trägt zur gemütlichen Stimmung bei. Ganz neu bei Erwin Müller sind Kerzenhalter aus Holz in unterschiedlichen Formen und Größen. Einzeln oder gemeinsam platziert sind sie ein besonderer Blickfang.

Wem es trotzdem noch kalt ist, ist mit einer Wärmflasche bestens bedient. Sie wird mit heißem Wasser befüllt und ist eine Wohltat bei kalten Füßen, Verspannungen und Erkältungen. Besonders weich sind Wärmflaschen mit einem waschbaren Fleecebezug. Mit einer „Tasse Liebe nur für dich“ in der Hand wird es auch noch warm ums Herz.

Bequemes für die ganze Familie

Single-Jersey Nachtwäsche ist bequem und fast zu schade nur für das Bett. Die Erwin Müller Pyjama-Sets für Eltern und Kindern mit stimmungsvollen Weihnachts- und Wintermotiven sind für gesellige Abende in der (Vor-) Weihnachtszeit genau das passende Outfit. Drollige Elch- und Norwegermotive, Hirsche und Schneekristalle machen richtig gute Laune.

In den Weihnachtsferien die Kleinen mal richtig verwöhnen mit einem Frühstück im Bett. Das macht Spaß und lässt trübes Wetter ganz schnell vergessen. Noch dazu, wenn sie eingehüllt sind in farbenfrohe Bademäntel aus weichem Walk-Frottier. Eine Jacquard Kinderdecke mit liebevoll gestaltetem Motiv verschiedener Baustellenfahrzeuge begeistert kleine Baustellen-Fans und macht das Kinderzimmer zum Lieblingsort für gemeinsame Lese- und Spielstunden.

So bleibt das Schmuddelwetter draußen

Damit es drinnen auch wirklich kuschelig warm und trocken bleibt, sind Schmutzfangmatten und Zugluftstopper praktisch. Schmutzfangmatten gibt es in vielen verschiedenen Designs und Größen. In der „manutextur“ von erwinmueller.de können die Matten auch individuell gestaltet werden mit verschiedensten Motiven, Fotos und Texten. So wird der Gast an der Haustüre bereits mit der persönlichen Note empfangen. Bei älteren Fenstern und Türen zieht die Kälte oft in den Raum und es kann richtig ungemütlich werden. Mit einem Zugluftstopper lässt sich das verhindern und er sieht auch noch gut aus.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de