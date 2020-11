Kurze Gewinde in kürzester Zeit

Walter Fräser T2710 überzeugt universell ab 1,5 DN

Tübingen, 24. November 2020 – Mit dem T2710 überträgt die Walter AG das Konzept seiner mehrreihigen Gewindefräser nun auch auf kurze Gewinde. Dank kurzer Reihenabstände ist der T2710 speziell für Gewindetiefen bis 1,5 DN ausgelegt. Auch bei kurzen Gewinden reduziert die parallele Bearbeitung mehrerer Gewindeabschnitte die Bearbeitungszeit enorm. Ein Effekt, der durch die universell einsetzbaren, hoch verschleißfesten Gewindefräsplatten der Walter Tigertec® Silver Sorte WSM37S noch verstärkt wird. Deren Geometrie mit Spanmulde sorgt zudem für einen leichten Schnitt und hohe Laufruhe, was hohe Schnittgeschwindigkeiten und Zahnvorschübe ermöglicht und gleichzeitig die Radiuskorrekturen reduziert. Für ungünstige Bedingungen bietet Walter Gewindefräsplatten der Geometrie D61 mit Beruhigungsfase an.

Neben der hohen Produktivität und den geringen Kosten pro Gewinde profitieren Anwender mit dem T2710 von hoher Gewindequalität und Prozesssicherheit. Ursächlich dafür ist neben der Laufruhe und geringen Abdrängung des Werkzeugs, aufgrund der leichtschneidenden Geometrie, die variable Innenkühlung: Sowohl radial als auch axial lässt sie sich an die Bearbeitung von Grund- oder Durchgangslöchern anpassen, so dass die Späne jeweils optimal aus dem Gewinde gespült werden. Der T2710 für Gewinde ab Nenndurchmesser 20 mm ist universell einsetzbar für Stähle, nichtrostende Stähle, Gusseisen, Nichteisen-Metalle, Superlegierungen oder auch gehärtete Stähle bis 55 HRC. Als Einsatzgebiete nennt Walter alle Bereiche mit entsprechenden Anwendungen, zum Beispiel Öl- und Gas-Ventile in der Energieindustrie.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2020-t2710.aspx

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Bildquelle: © Walter AG