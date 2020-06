Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt

Gemeinsam zum Weltrekord beim Speaker Slam

Beim diesjährigen internationalen Speaker Slam am vergangenen Freitag in Niedernhausen hat der Schwalbacher Bodyworker und Mentalcoach Heiko Zentner mit dem Thema “Kapital Gesundheit” teilgenommen.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Wiesbaden Niedernhausen statt. Mit 72 Teilnehmern aus über 9 Ländern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Herr Zentner hat in seinem Slam eindrücklich veranschaulicht, wie schnell und einfache es manchmal sein kann, Menschen wieder aufzurichten. In seinem Slam nutze er die Zeit gekonnt aus und beendete diesen mit einer Punktlandung, genau auf die letzte Sekunde. Er wollte damit subtil auf die Integration von BGM in Betrieben hinweisen, wie wichtig dies sein kann um die Krankenrate zu reduzieren und die Firmenkultur zu stärken.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden mehrfach belohnt: zum einen durch die besondere Auszeichnung, Teil eines Weltrekords zu sein, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge.

