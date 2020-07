Kursleiter Ausbildung Autogenes Training im September 2020

Location: TripadaAkademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 30.07.2020 14:37 Uhr

End: 30.07.2020 14:37 Uhr

Entry: 790.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Am 19. + 20. September 2020 findet die nächste Ausbildung zum Kursleiter Autogenes Training statt in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal.

In unserer Ausbildung erfahren Sie alles Wesentliche über Stresstheorie, sowie Theorie und Praxis des Autogenen Trainings. Mit fundierten Kenntnissen bereiten wir Sie darauf vor, den 8-wöchigen Kurs “Autogenes Training Grundstufe” mit einer Gruppe zu unterrichten. Bei der Tripada® Ausbildung Kursleiter Autogenes Training lernen Sie die originale Methode nach Schultz kennen. Sie lernen damit, anderen Menschen diese hochwirksame Methode zur Selbstentspannung in klassischer Weise zu vermitteln.

Zusätzlich zu der Ausbildung ist der Besuch eines praktischen Kurses sehr empfehlenswert, um die Methode selbst in der Praxis zu erleben. Für eine Kassenanerkennung nach § 20 SGB V ist der Kursbesuch von mindestens 8×90 Min. obligatorisch und wird der Ausbildung angerechnet. Für eine Anerkennung bei den Kassen brauchen Sie auch einen entsprechenden Grundberuf, der dem Leitfaden Prävention der GKV Spitzenverbände entspricht. Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, zertifizieren wir Sie im Anschluss auf das Tripada® Konzept Autogenes Training und führen die Zertifizierung bei der ZPP für Sie durch. Hierfür sind bereits 3 Jahre Lizenzgebühren im Preis inbegriffen.

Sie können die Ausbildung auch ohne passenden Grundberuf und ohne Kassenanerkennung abschließen. Informieren Sie sich hierzu auf unserer Webseite.

Förderung mit Bildungsscheck oder Bildungsprämie werden angenommen.

Mehr Informationen zu der Kursleiter – Ausbildung Autogenes Training finden Sie unter www.tripada.de. Hier ist auch eine Online-Anmeldung möglich.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de