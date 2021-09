Kunstkalender 2022 „Auf dem Land“

Die Basis war einer Reportage. Aus einem riesigen Pool entwickelte sich ein leidenschaftliches Foto-Projekt, der Kalender 2022 „Auf dem Land“.

Für das kommende Jahr 2022 veröffentlicht Daniela Shams ihren ersten Kalender. Die Idee dazu entstand aus einer riesigen Menge von Fotos, die die leidenschaftliche Fotografin bei der Reportage „Auf dem Land“ in Ägypten gemacht hat. Atemberaubend schöne schwarz-weiss Fotos, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sie selbst sagt:

„Auf dieser Arbeitsreise wurde meine Leidenschaft für Ägypten wieder neu entfacht. Als ich gesehen habe, wie wundschön und detailliert die Motive in Schwarz-Weiss wirken, habe ich mich sofort dafür entschieden, die Reportage und den Kalender in dieser klassischen Weise zu gestalten. Beim Betrachten entdecke ich in jedem Foto eine Geschichte.“

Die Herausgeberin des Lifestyle Magazins Lifestyle4unique hat mehr als zehn Jahre in Ägypten gelebt und kennt die Gegebenheiten des Landes gut. Sie kennt die Menschen dort, spricht ihre Sprache und ist mit den Traditionen den Landes vertraut. In ihren Fotos greift sie das Leben der ländlichen Region rund um Luxor auf.

„Jedes einzelne meiner Fotos erzählt eine Geschichte“

Dreh- und Angelpunkt ihrer Reportage im Juli 2021 war eine Mangofarm in der Region Qena. Am Nil leben die Menschen dicht zusammen mit ihren Familien. Ein Leben, das sich viele in Europa als Selbstversorger wünschen, ist dort Alltag. Und so entstanden unzählige, wundervolle Fotos, die ein ganz ungewohntes Bild von Ägypten zeigen. Denn es ist ein fast intimer Blick, den Daniela Shams in ihren Fotos festhält. Unweigerlich spürt man die Nähe und Momente, in denen jedes Ihrer Bilder festgehalten wurde.

Auf die Frage, wie die Idee zum Kalender entstand, sagt Daniela Shams im Gespräch: „Wann dann, wenn nicht jetzt? Ich fotografiere seit vielen Jahren und habe mich vorher nie getraut. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, meine Arbeiten der Öffentlichkeit vorzustellen.“

Der Pre-Sale für den Kalender „Auf dem Land“ 2022 hat begonnen. Interessierte bekommen bei Steady ein besonders günstiges Angebot, das ein Set von 3 Din A3 Kalendern ohne Versandkosten beinhaltet. Damit hat sich Daniela Shams für die beliebte Plattform Steady entschieden, bei der Leser unabhängige Medien unterstützen können.

Der Kalender „Auf dem Land“ ist bequem bei Steady erhältlich. Wer den Kalender verschenken möchte, findet verschiedene Optionen. Mit dem Kauf des Kalenders wird das unabhängige Lifestyle Magazin gleichzeitig unterstützt. Denn Medien und Leser wachsen immer mehr zusammen.

