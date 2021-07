Kultursommer 2021 in Konstanz am Bodensee

Location: Tamala Center

Street: Fritz-Arnold-Str. 23

City: 78467 – Konstanz (Germany)

Start: 30.07.2021 11:00 Uhr

End: 15.08.2021 16:00 Uhr

Entry: 200.00 Euro (incl. 19% VAT)

Ferienseminare am Bodensee Clown, Theater und Comedy 30. Juli – 15. August

Wie jedes Jahr treffen sich auch dieses Jahr wieder Clowns und Comedians zu intensiven Präsenz-Workshops im Tamala Center, direkt am See gelegen, in Konstanz. Seit 19 Jahren gibt es nun die Sommerakademie in Konstanz. Internationale Trainer und die Leiter von Tamala unterrichten in verschiedenen Kursen über einen Zeitraum von 2 Wochen in unterschiedlichen Seminarräumen und auf den Wiesen am Bodensee Teilnehmer*innen aus ganz Europa.

Das Tamala Center liegt nur ein paar Geh-Minuten entfernt vom Naturschutzgebiet „Wollmatinger Ried“ am Bodensee. Das Motto „Lernen, entspannen und genießen“

ermöglichen einen „humorvollen Urlaub mit intensivem Lernen“ im Bereich Clownerie, Comedy und Theater in der Urlaubsregion Bodensee.

Corona bedingt ist die Teilnehmerzahl pro Kurs auf 16 Teilnehmer reduziert.

Während der Sommermonate veranstaltet das Tamala Center auch wieder die alljährlichen, verschiedenen Straßenaktionen. Das Highlight dieses Sommers ist der weltweit bekannte Kultclown Peter Shub vom Circus Roncalli sowie David Shiner vom Cirque du Soleil und die Lecoque Dozentin Shelly Mia Kastner aus New York. Die Dozenten und das Leitungsteam bieten für Anfänger Einführungen in die Kunst der Improvisation wie auch in das Clown- und Straßentheater.

Die Workshops im Überblick

30.-31.07. Play – Die Kunst der Improvisation mit Alexander Goebels/Jan Karpawitz

Einführung in die Welt des Lachens: Die Kunst der Improvisation für Clowns und Schauspieler in Gestik und Bewegung

31.07.-01.08. Clown Charaktere mit Udo Berenbrinker (D/I)

Entdecke den Clown in all seinen Facetten: Vom großen tollpatschigen Clown über den respektlosen Fool bis hin zum poetischen Pierrot (für Anfänger)

01.-05.08. Straßentheater, wenn die Straße zur Bühne wird

Entwickele eine Szene, bereite Walk Act vor und erlebe Passanten als Zuschauer mit Mathias Kohler (CH)/Jan Karpawitz (D)

04.-07.08. Die Psychologie der Clowns

Clown-Sein in der modernen Welt mit dem amerikanischen Weltstar David Shiner (USA/D)

08.-11.08. Switch- Wechselwirkung eines Clowns

Ein Workshop mit der amerikanischen Variete-Darstellerin und Lecoque Dozentin Shelly Mia Kastner (Paris/Bremen)

12.-15.08. Make them Laugh – Warum sind wir komisch mit Peter Shub (USA/D)

Was ist so komisch an mir? Warum lacht das Publikum? Wie können wir Andere zum Lachen bringen?

Außerdem finden Aktionen auf der Straße und in den Parks am Bodensee zur Belebung des Kultursommer 2021 in Konstanz mit Clown Szenen, Slapstick, Walk Act, Unsichtbares Theater an verschiedenen Plätzen in Konstanz (Stadtpark, Marktstätte, Altstadt, Münsterplatz) statt.

Weitere Info und Anmeldung: www.tamala-center.de

Tamala Center

Internationales Zentrum für Clown Humor und Kommunikation

Das Tamala Center – Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation – wurde 1983 in Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee. Es besteht aus vier Teilbereichen:

– Clown Akademie

– Clown Compagnie

– HumorKom® – Tamala Humor- und Kommunikationstraining

– Projekt „Gesundheit!Clown®“ – Clowns in Spitäler, Seniorenheime und bei behinderten Kindern (geistig-körperliche und Sprachbehinderung)

Kontakt

Tamala Center -Zentrum für Clown Humor und Kommunikation

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160

info@tamala-center.de

http://www.tamala-center.de