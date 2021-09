Künstler buchen trotz Corona – der Mini Hochzeit Boom

Micro-Wedding ist der neue Trend. Feiern Sie Ihre Hochzeit intensiver in kleinem Kreis mit Ihren Liebsten bei hochwertigem Essen und mit exklusiven Künstlern.

Klein aber fein – Traumhochzeit trotz Corona

Die Corona Krise hat geplante Hochzeitsfeiern ganz schön durcheinandergewirbelt. Aber gerade Krisen schaffen auch und beschenken diejenigen, die kreativ und mit Ideenreichtum damit umzugehen wissen. Sie müssen daher nicht auf Ihre Traumhochzeit verzichten, denn die Devise heißt jetzt erst recht! Erleben Sie den schönsten Tag Ihres Lebens mit Stil und planen Sie eine Mini-Hochzeit von höchster Qualität. Auf der Gästeliste stehen hier nicht die entfernte Verwandte oder Onkel Karl, den Sie noch nie leiden konnten. Nur die Allerliebsten feiern mit Ihnen in zauberhafter Atmosphäre und in gemütlicher Runde. Da man bei solchen Micro-Weddings jede Menge Geld einspart, darf das Budget dann auch für hochwertige Dekorationen, ein Sterne Menü oder einen eigens nur für Sie engagierten Künstler für die Hochzeit eingeplant werden.

Qualität statt Quantität

Opulente Feste benötigen meist einen großen Festsaal, ein üppiges Büffet und für die allermeisten der geladenen Gäste müssen Sie eine Übernachtung einplanen. Der Trend zum Tiny Wedding hat daher auch den Vorteil, dass Sie das Geld für die wesentlichen Dinge ausgeben können und die Planung bei weitem nicht so umfangreich gestaltet werden muss, sondern es geht auch spontan. In einem intimen Rahmen, ganz gleich ob Sie in einer exquisiten Location oder gar daheim feiern möchten, kann Ihre Hochzeitsfeier eindrucksvoll gestaltet werden. Sparen Sie aber nicht am falschen Ende, denn mit ein paar gut platzierten Highlights kann auch eine Mini Hochzeit spektakulär werden. Zur Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Tag sollte ein guter Hochzeitsfotograf nicht fehlen. Aber auch der richtige Showact kann auf Ihrer Hochzeitsfeier das Sahnehäubchen sein. In so einem kleinen, vertrauten Kreis sollte es weniger der allzeit eingeplante Comedy Kellner, denn ein einigartiger Künstler für Ihre Hochzeit sei.

Sandmalerei Show auch als Wohnzimmer-Konzert einsetzbar

Geradezu ein Muss für die Planung einer emotionalen Showeinlage auf Ihrem Fest ist die Sandmalerei Show von Sabrina. In dieser Darbietung malt die Artistin Geschichten aus Sand, romantisch und bewegend. Ihre Kunst wird mittels Beamer auf eine Leinwand projiziert und so kann das Publikum die überwältigenden Bilder auf sich wirken lassen. Untermalt mit der passenden Musik sorgt diese Künstlerin auf Ihrer Hochzeit garantiert für Gänsehaut. Infos dazu unter: https://www.blubshow.de/sandmalerei-kuenstler-sandmalerei-buchen Sie feiern im Wohnzimmer? Auch hier ist dieser Act ganz problemlos einsetzbar, denn die Sandmalerin bringt das benötigte Equipment selbst mit. Sie müssen sich also auch an Ihrem wichtigen Tag um nichts kümmern und haben jede Menge Zeit für Ihre Gäste. Die erfahrenen Entertainer Sabrina und Blub bringen Tontechnik für einen kleinen Rahmen, Beamer, Leinwand und etwas Showlicht mit. Alles wird dezent aufgebaut, in Szene gesetzt und ist speziell für den kleinen Rahmen konzipiert. Legen Sie die professionelle Durchführung einfach in die Hände der beiden professionellen Showkünstler und lehnen Sie sich entspannt zurück.

Lieber Geld für das Wesentliche ausgeben mit Micro-Wedding

Setzten Sie bei der Planung auf Qualität, nicht auf Quantität. Ein Künstler für Hochzeit ist auch bei einem solchen Micro-Wedding oder gerade hier die beste Idee. Mit einem ansprechenden Programmpunkt verwöhnen Sie sich und Ihren Liebsten und schaffen einen zauberhaften Abend mit unvergesslichen Momenten. Schillernde Seifenblasenkunst von Seifenblasenkünstler Blub wird die Location in eine Märchenwelt verwandeln, Sandmalerei unterstreicht die Romantik des Abends mit einem in Sand gemalten Bild vom Brautpaar – gönnen Sie sich hochwertige Künstler für bleibende Erinnerungen an Ihre Hochzeit. Unter dieser Adresse können Sie Unterhaltungskünstler für Ihre Hochzeit direkt buchen: https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-hochzeit Trauen Sie sich in kleinem Rahmen und leisten Sie auch in Corona-Zeiten eine echte Traumhochzeit!

