“Kudo” versichert! Allianz Generalvertretung Kurtulus Acar – eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte

Was wie eine “asiatische Kampfsportart” oder ein “taktisches Brettspiel” klingt, ist in Wahrheit der in der Regio Ortenau bekannte Spitzname eines engagierten, motivierten und hervorragend professionell arbeitenden Versicherungsexperten in Bühl, Baden. Kurtulus Acar ist sein bürgerlicher Name wirklich. Dass ihn offensichtlich die meisten Kudo nennen, spricht für sich. Die Basis dafür sind Vertrauen und eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Kunden.

Im Volksmund weiß man, eine Versicherung ist nur so gut wie der Mensch, der sie vertritt.

Bei Kurtulus Arcar bestätigen seine Erfolge eine wirklich aufrichtige Kundenbeziehung. Er kennt seine Kunden, kann sich mit Interesse und Einfühlungsvermögen in die Situation der Versicherungsnehmer hineinversetzen und berät mit viel Erfahrung vorausschauend und sinnig.

Bereits 2010 gründet Kurtulus Acar die Generalvertretung der Allianz Versicherung im Zentrum von Bühl, in der Hauptstraße 5. Das Büro beschäftigt derzeit vier ebenso kompetente und sorgfältig arbeitende Mitarbeiterinnen und bietet im Portfolio Versicherungen jeder Art an. Spezialisiert ist die Generalvertretung auf Unternehmen und Immobilien. Firmenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Immobilienversicherungen und Geldanlagen sind das täglich Brot.

“Kudo” Kurtulus Acar war 2010 bundesweit der beste Absolvent der Allianz Akademie mit einem Abschluss von 1,0. Nach seinem BWL Studium in Offenburg und Studium in England (International Business & Administration) hat er die Allianz Akademie mit Auszeichnung beendet. Alle Mitarbeiter in der Generalvertretung in Bühl wurden von Acar persönlich ausgebildet. Seine erste Auszubildende war Deutschlands beste Auszubildende bei der Allianz in ihrem Jahrgang. Die zweite Auszubildende war Klassenbeste mit einem Abschluss von 1,2 und die jetzige Auszubildende, Sila Gültekin, ist Klassenbeste mit einer Note von 1,2 und aktuell die erfolgreichste Auszubildende in ihrem Jahrgang in der gesamten Akademie. Alle Auszubildenden wurden bisher in eine Festanstellung übernommen. Familiär ist das Klima im Büro, die Kunden spüren das.

Kudo ist mit Sandra Knapp verlobt. Auch sie ist Allianz Hauptvertreterin und mit in der Bürogemeinschaft tätig. Modern aufgestellt zeigt sich das Unternehmen auf allen gängigen Social Media Plattformen. Interessierte finden stets Aktuelles auf dem Youtube-Kanal “Allianz Generalvertretung Kurtulus Acar”, auf Instagram unter “allianzkurtulusacar” oder bei Facebook unter “Kurtulus Acar”. Mit neuen Videos zu Versicherungen bringt Kudo dort Kunden und Interessierten die Themen Versicherung, Vorsorge und Vermögen auf humorvolle Weise näher.

Die Allianz Generalvertretung in Bühl behandelt jedes Versicherungsthema. Ob private Versicherungen wie Haftpflicht, Hausrat oder KFZ Versicherungen oder im Schwerpunkt Firmenversicherungen, Geldanlagen, Immobilienabsicherung mit eigener Wertermittlung durch gut geschultes Fachpersonal. Ein wichtiges Beratungssegment ist auch die betriebliche Altersvorsorge – BAV. Ein WIN-WIN Angebot für Firmen und Mitarbeiter. Nennenswert ist Kudos Haltung im Schadensfall: bei Schäden ist der Chef immer vor Ort. Er vertritt seinen Kunden im Schadensfall gegenüber der Allianz oder einem Gutachter. Er selbst ist zudem Gutachter für die Allianz und für die Kunden der Generalvertretung.

Wie gut und zufriedenstellend die Schadensabwicklung ist, bezeugt ein sehr guter NPS* Wert und die Treue seiner Firmenkunden. Obwohl seine Kunden bundesweit Ihren Firmensitz haben, ist ihm seit Bestehen der Firma kein einziger Kunde untreu geworden.

*Beim NPS Wert (Net Promoter Score), handelt es sich um eine Kennzahl, die Hinweise auf den Erfolg und die Kundenzufriedenheit eines Unternehmens geben soll. Mit einer einfachen, standardisierten Kunden-Umfrage wird dabei eine Bewertung sowie Feedback von Kunden bzw. Nutzern eingeholt, aus denen sich ein unternehmensübergreifend vergleichbarer Messwert berechnen lässt.

Auf Nachfrage der Redaktion, wie das Beratungskonzept der Vertretung im Detail ausschaut, erklärt uns der Chef: “Bei den Firmenversicherungen besichtigen wir die Unternehmen, ermitteln mit dem Inhaber die Versicherungswerte damit die Gefahr der Unterversicherung nicht besteht. Bei der betrieblichen Altersvorsorge informieren wir die Mitarbeiter der Unternehmen in Vorträgen direkt vor Ort im Unternehmen oder in Einzelberatungen. Wir beraten Mitarbeiter verschiedener Standorte mit neuen digitalen Medien online. Wir sind modern und digital aufgestellt.”

Mehr: https://www.allianz-acar.de/

