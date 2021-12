Kuba stellt zukünftig auf digitale Einreisebedingungen um

Die Einreiseprozedur in Kuba hat sich geändert! Seit dem 15.11.2021 ist die Erfassung der für die Einreise nach Kuba erforderlichen Daten unter https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu online zugänglich. Dadurch entfallen die verschiedenen, von Hand auszufüllenden Dokumente auf denen die persönlichen Daten, die Daten zur Einreise, die Angaben für den Zoll sowie die Infos zum „Corona Gesundheitsstatus“ und anderer relevanten Infektionskrankheiten anzugeben waren.

Auf diese Information der kubanischen Behörden macht der Kuba Reiseveranstalter Erlebe-Reisen aufmerksam. Der Kuba-Spezialist, im Land dank eigener Mannschaft vor Ort bestens vernetzt, nennt die Hintergründe dieser Entscheidung. Das Ziel dieser Neuerung ist u.a. eine beschleunigte Bearbeitung bei der Ankunft der Touristen im kubanischen Zielflughafen sowie beim Abflug bei gleichzeitiger Kontaktreduzierung. Denkbare Infektionsquellen werden auf dem digitalen Weg bestmöglich vermieden. Nach den kubanischen Plänen wird ab dem 01.01.2022 das Ausfüllen der online Formulare vor der Anreise obligatorisch sein. Die Zeit bis dahin gilt als Testphase. Bis zum Jahresende gelten alternativ die bisherigen Papierformulare weiter.

Das Formular ist für jede reisende Person, Erwachsene und Kinder, gesondert auszufüllen. Der früheste mögliche Zeitpunkt für den Versand der Formulare sind 72 Stunden vor der Ankunft in Kuba. Beim Ausfüllen ist zu beachten dass, sofern Sie gegen COVID geimpft sind, nicht der Name des Herstellers, sondern der Name des Impfstoffes abgefragt wird. Sobald Sie das Formular ausgefüllt und abgesendet haben, erhalten Sie via E-Mail einen QR-Code. Dieser muss dann bei der Einreise in Kuba entweder ausgedruckt oder direkt auf dem Smartphone vorgezeigt werden.

Wichtig: Die Fluggesellschaften prüfen beim Check-in vor dem Abflug nach Kuba unverändert ausschließlich den Reisepass sowie den Besitz der vorgeschriebenen Touristenkarte, die als Einreisevisum gilt. Für die Abgabe der von den kubanischen Stellen geforderten personenbezogenen Daten sind ausschließlich die Reisenden verantwortlich. Sobald konkretere Informationen vorliegen, wird Erlebe-Reisen diese unter https://www.erlebe-kuba.de veröffentlichen.

