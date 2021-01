Kruizinga erhält CE-Zertifikat für hebbare Stapelbox

Marktnachfrage nach Stapelbehältern führt zu eingehender Untersuchung von Zertifizierungen

Kruizinga lässt in eigener Verantwortung und nach eigenem Entwurf Stapelboxen herstellen, die ab sofort mit einer CE-Zertifizierung zum Heben versehen werden können. “Als Lieferant von Lagertechnik und Transportmitteln stellten wir fest, dass es eine große Nachfrage nach zertifizierten Stapelbehältern gab. Wir fanden heraus, dass im Bereich Hebezeug hinsichtlich Zertifizierung noch viele Unklarheiten bestanden”, so Boris Vildosola Bustos, Managing Director bei Kruizinga.nl, dem Mutterunternehmen von Kruizinga.de. “Gemeinsam mit den Firmen Mennens und Aboma haben wir untersucht, ob es möglich wäre, unseren Behälter vom Typ 10-2 zu zertifizieren”.

Multifunktionell einsetzbar

Die Grundlage bildet eine Stapelbox von Kruizinga.de, die in der Vergangenheit mit Blick auf eine flexible Nutzbarkeit hergestellt wurde. Dieser Behälter verfügt über vier hochstehende Ecken mit Anschlagösen sowie vier robuste Füße. Dadurch lässt sich der Behälter mit einem Gabelstapler, einem (elektrischen) Handhubwagen oder auch mit einem Kran problemlos anheben, transportieren und stapeln. Der Behälter ist außerdem in verschiedenen Größen und mit zwei Arten von Beschichtungen – lackiert oder verzinkt – verfügbar. Neben der grauen/verzinkten Grundausführung ist der Behälter in nahezu jeder gewünschten Firmenfarbe erhältlich. Die maximale Tragkraft beträgt 2.000 kg, die maximale Hublast beträgt ebenfalls 2.000 kg und die maximale Stapellast beträgt 10.000 kg. Diese Stapelbox, die bereits seit einiger Zeit zum Sortiment von Kruizinga.de gehört, hat die Prüfung für die CE-Zertifizierung mit fliegenden Fahnen bestanden.

Der Weg zur Zertifizierung

Im Baugewerbe, im Hoch-, Tief- und Wasserbau sowie im Transportsektor werden Stapelbehälter vielfältig eingesetzt. “Aufgrund von verschiedenen Kundenanfragen nach hebbaren Stapelboxen stellten wir fest, dass es rund um das Thema Zertifizierungen viele Graubereiche gibt”, sagt Tim Snelders, Sourcing Director bei Kruizinga. “Um hier Klarheit zu schaffen, starteten wir vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Aboma eine Untersuchung.” Für diese Untersuchung wählten wir den meistverkauften Stapelbehälter, den Typ 10-2. Der Behälter wurde von Aboma ausführlich analysiert und getestet. In Zusammenarbeit mit den Unternehmen Mennens en Schouten Testgewichten wurden Tests durchgeführt, um die Zugkraft, Hublast, Verformung und Stabilität beim Stapeln zu überprüfen. Mennens hat dabei die Tests hinsichtlich der mechanischen Festigkeit beim Heben durchgeführt, Schouten Testgewichten hat die Festigkeit und Stabilität bei der Verwendung als Stapelbehälter getestet. Zusätzlich zu diesen Tests hat Aboma den Behälter aus Maschinenbau-Sicht mit Hilfe der “Finite-Elemente-Methode” eingehend analysiert und Ratschläge zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften erteilt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Stapelbox vom Typ 10-2 alle geltenden Kriterien erfüllte und keine Anpassungen erforderlich waren. “Wir sind stolz, dass die Stapelbox vom Typ 10-2 von Kruizinga nach einer gründlichen Untersuchung über eine EG-Erklärung verfügt. Mit der ausgestellten EG-Konformitätserklärung, besser bekannt als CE-Erklärung, hat Kruizinga nun einen fundierten Nachweis, dass die Behälter vom Typ 10-2 allen anwendbaren, in den EG-Richtlinien angeführten grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Darunter auch den harmonisierten EU-Normen, technischen Normen und Spezifikationen. Dies bedeutet, dass die Hub- und Stapelbox aus Stahl allen anwendbaren Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und den dafür geltenden Normen entspricht. Kruizinga.de hebt sich durch diese Zertifizierung von anderen Anbietern auf dem Markt ab.”

Über Kruizinga.de

Kruizinga.de, Anbieter von Lagertechnik und Transportmitteln, bemüht sich darum, die Logistikprozesse von Kunden in ganz Europa kontinuierlich zu verbessern. Die Produkte sind originell, intelligent und nachhaltig. Sie werden sorgfältig ausgewählt, getestet und von spezialisierten Herstellern produziert. Die Produkte sind auf www.kruizinga.de zu finden und können wahlweise gekauft oder gemietet werden. Dank der umfangreichen Lagerbestände ist nahezu alles sofort lieferbar. Das Team von Kruizinga.de steht Ihnen immer mit persönlicher Beratung zur Seite, um spezifische Logistikfragen, bei denen es um Lagerung und Transportmittel geht, gut und nachhaltig zu lösen. Viele Produkte können nach Maß angefertigt werden, was zur Effizienz des logistischen Prozesses beiträgt. Nebst dem Verkauf neuer Produkte bemüht sich Kruizinga aktiv um mehr Nachhaltigkeit, indem das Unternehmen gebrauchte Lager- und Transportmittel einkauft oder tauscht und diese dann, nach einer gründlichen Prüfung, wiederum vermietet und/oder verkauft.

Kruizinga.de liefert ein umfangreiches Sortiment an Lagertechnik, Logistikbedarf und Transportmitteln der Intralogistik für alle Industriezweige. Neben einem umfangreichen Sortiment an Standardprodukten bietet Kruizinga.de auch maßgefertigte Lösungen an. Diese werden in modern ausgerüsteten Fabriken gesellschaftlich verantwortungsbewusst und nachhaltig produziert. Wir können immer ein Produkt liefern, das optimal zu dem Material-Handling und den Produktions- sowie logistischen Prozessen passt. Zu unseren Top Produkten gehören Gitterboxen, IBC Container, Regalsysteme, Transportbehälter, Container, verschiedene Arten von Paletten, Sichtlagerkästen, Stapelboxen, Aufsatzrahmen und Fachbodenregale. Unser Unternehmen zeichnet sich besonders dadurch aus, dass wir neben neuen Produkten für die Lagereinrichtung und Intralogistik auch gebrauchte Produkte sowie Möglichkeiten für die Vermietung anbieten. Auf diese Weise tragen wir an die nachhaltige Verwendung von Lagereinrichtungen bei und bieten gleichzeitig eine kostengünstige Alternative zu Neuprodukten.

