Kronenberg24 Design Kugelschreiber mit individueller Gravur – ab 12 Stück !

12 Stück Design Kugelschreiber Chicago aus Aluminium mit persönlicher Gravur zum günstigen Preis von 19,90 Eruo inkl. MwSt.

Was früher nur in großen Mengen und für Unternehmen möglich war, ist jetzt auch für Privatpersonen und Kleinunternehmen in kleinen Mengen bei Kronenberg24.de machbar. Das Kugelschreiber-Set Chicago, bestehend aus 12 Stück, kann zu einem sehr günstigen Preis von nur 19,90 Euro inkl. MwSt. individuell graviert werden. In diesem Preis sind bereits alle Kosten wie Kugelschreiber, Datenvorbereitung, Maschineneinrichtung und Gravur enthalten.

Material, Mengen und Farben

Die hochwertigen Design Aluminium Kugelschreiber sind beim 12 Stück-Set zwischen einem Farbmix oder 6 einzelnen Farben wählbar. Bei den preisgünstigen 100 Stück Packungen kann aus 20 verschiedenen Farben ausgewählt werden.

Die Minenfarbe der Großraummine ist blau und das Gewicht des Kugelschreibers beträgt ca. 18 Gramm.

Gravur

Die gravierbare Fläche beträgt 65mm x 6mm und kann einfarbig eingraviert werden, indem die Farbe des Kugelschreibers an der Stelle entfernt wird und das Aluminiummaterial des Kugelschreibers hervortritt.

Lieferzeiten sind denkbar kurz. In nur 5-12 Tage nach Freigabe des Korrekturabzugs erhält der Kunde die individuell lasergravierten Kugelschreiber

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

