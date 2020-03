Krise als Chance: Dezentrales Arbeiten ist möglich

Interview mit Denise Hank, SCOPE Engineering

Digitale Zusammenarbeit ist möglich und geht Hand in Hand mit dem bereits gut ausgebauten Angebot an digitalen Werkzeugen, die ortsunabhängiges Arbeiten möglich machen. Tools von Atlassian wie z.B. Jira, bieten absolute Transparenz in Bezug auf nachhaltiges Taskmanagement und zielorientiertes Arbeiten.

“Wir stehen in der aktuellen Situation vor großen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderung. Dennoch birgt diese Zeit ebenso eine Riesenchance für uns alle. Wir sollten versuchen uns nicht verunsichern zu lassen und die aktuelle Zeit für die Weichenstellung neuer Wege, insbesondere in unserer Arbeitskultur, zu nutzen.” so Denise Hank im Interview.

Erfahren Sie mehr über Ideen und Erfahrungen von Denise Hank, Leiterin der Business Unit Development:

https://scope-engineering.de/dezentrales-arbeiten-in-teams-ein-interview-mit-denise-hank-leiterin-business-unit-development/

Wofür steht SCOPE?

SPECIALISTS in COMPLEX PROJECT ENGINEERING

POTENTIALE SEHEN BEVOR ANDERE SIE SEHEN – DAS IST UNSERE STÄRKE

Wissen ist die Zukunft! Unser Wissen basiert auf einem reichen Erfahrungsschatz aus Projekten regulierter Branchen, bei denen Normen einen starken Einfluss auf die Prozesse haben. Die Überzeugung, dass man mit Wissen und Neugier die Zukunft maßgeblich gestalten kann, haben wir mit unseren Kunden gemeinsam. Wir wollen verstehen und wissen, wie die Dinge funktionieren.

Mit uns entscheiden Sie sich für einen Partner, dessen klarer Fokus auf der Entwicklung von Lösungen für das Engineering im sicherheitskritischen Bereich liegt und der den einen Schritt weitergeht, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.

