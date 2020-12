Kredit / Darlehen in schwierigen Fällen – Ablehnung wegen Schufa, Alter über 55, Eigenkapital, Scheidung?

Kredit-Experte Jens Schmidt bietet Darlehen auch in schwierigen Fällen, etwa wenn zu wenig Eigenkapital vorhanden ist, ein Partner ausbezahlt werden muss oder der Kreditkunde über 55 Jahre alt ist.

Ein Darlehen in schwierigen Fällen – das vermittelt Jens Schmidt (52), Kredit-Experte bei der Allianz. Er hilft Kunden aus ganz Deutschland, die von ihrer Hausbank abgelehnt wurden oder glauben, dass sie gar kein Darlehen mehr bekommen.

Schmidt bietet Darlehen beispielsweise für ältere Darlehensnehmer an. Diese können, wenn sie älter als 60 sind und ihre Immobilie schuldenfrei ist, bis zu 40% des Immobilienwertes als Darlehen erhalten. Dabei muss so ein Rentnerdarlehen zu Lebzeiten nicht einmal zurück gezahlt werden! Mit der monatlichen Rate zahlt der Kreditnehmer nur den günstigen Zins. Die Rückzahlung erfolgt dann durch die Erben, wenn diese die Immobilie übernehmen bzw. verkaufen.

So kann Darlehens-Experte Schmidt sogar Kreditkunden bedienen, die bereits deutlich über 60 Jahre alt sind. Bonität und ein entsprechender Renteneingang müssen natürlich passen.

Auch wer sich vom Partner trennt, in Scheidung lebt und den Ex-Partner auszahlen muss, um in der eigenen Immobilie zu bleiben, benötigt Kapital. Hier bietet Jens Schmidt langfristige Darlehen an. Manchmal macht es sogar Sinn, hier etwas mehr Geld aufzunehmen, um anstehende Modernisierungen oder Investitionen am Gebäude durchzuführen. Hier bietet Schmidt auch die Möglichkeit, vorhandene und oft teurere Darlehen abzulösen.

Immobilienkäufern hilft Schmidt, indem er auch Käufer unterstützt, die eine 100%-Finanzierung benötigen. Passen Einkommen und Bonität, sollten die Käufer wenigstens die Kaufnebenkosten aus eigener Kraft aufbringen können. Dann kann Jens Schmidt auch Finanzierungen, die auf Anhieb ruckelig sind oder von der Hausbank abgelehnt wurden, realisieren.

Das kann sogar klappen, wenn ein Darlehensnehmer eine negative Bonität hat. Schmidt konnte in der Vergangenheit schon Immobilienfinanzierungen vermitteln, bei denen ein Darlehensnehmer aufgrund eines Eintrages in der Schufa abgelehnt wurde.

Jeder Darlehensantrag und jeder Kreditbedarf ist anders. Kredit-Experte Jens Schmidt, eingetragener Immobiliendarlehensvermittler, hilft Kunden aus ganz Deutschland. Die Beratung erfolgt auf Wunsch komplett telefonisch unter Tel. 0421-83673100.

Eine Anfrage ist immer kostenlos und verpflichtet zu nichts.

Kontakt:

Jens Schmidt

Allianz Hauptvertretung in Bremen

Alfred-Faust-Str. 17 C

28277 Bremen

Tel. 0421-83673100

E-Mail: jens.schmidt@allianz.de

Internet: www.allianz-jens-schmidt.de

KONTAKT: Jens Schmidt, Allianz (Hauptvertretung der Allianz)

