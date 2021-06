KRANKENSCHWESTER HEILBRONN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Wie schön, dass Sie uns gefunden haben! Sie sind Krankenschwester Heilbronn oder Krankenpfleger Heilbronn und suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de haben wir eine Vielzahl von Informationen über uns als Arbeitgeber und Ihre neue Stelle für Sie bereitgestellt.

Arbeiten in der psychiatrischen Pflege: Ein anstrengender, aber schöner Beruf! Wir, das Klinikum am Weissenhof, möchten, dass Sie nicht nur für uns tätig sind, sondern sich auch bei uns wohlfühlen. Sie kennen uns (noch) nicht? Dann möchten wir uns gerne bei Ihnen vorstellen:

Wir sind ein modernes und leistungsfähiges psychiatrisches Krankenhaus und beschäftigen rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Damit gehören wir zu den größten Arbeitgebern im Raum Heilbronn. An unseren insgesamt sechs Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg versorgen wir unsere Patient*innen in sieben eigenständigen Kliniken (Allgemeine Psychiatrie West/Ost, Gerontopsychiatrie, Suchttherapie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatische Medizin).

Unsere Pfleger*innen haben sich unserem Pflegeleitbild verpflichtet und tun stets ihr Bestes dafür, dieses täglich in ihrer Arbeit umzusetzen. Dazu gehören für uns unter anderem Wertschätzung, Echtheit, Empathie und Akzeptanz auf Augenhöhe. Unser Ziel ist es, das körperliche und seelische Wohlbefinden unserer Patient*innen zu erhalten, zu fördern oder wieder herzustellen, so dass sie sich sozial integrieren können. Wir setzen auf das Prinzip der Dualen Leitung. Das heißt: auf eine enge Zusammenarbeit von ärztlichem Dienst und Pflegedienst.

Bei manchen anderen Arbeitgebern erhalten Pfleger*innen nicht den nötigen Respekt für ihre anstrengende und verantwortungsvolle Arbeit. Das ist bei uns nicht der Fall: wir schätzen den wertvollen Beitrag unseres Pflegepersonals zu unserem Gesamterfolg als Klinikum.

Bei uns im Klinikum am Weissenhof erwarten Sie als Krankenschwester Heilbronn oder Krankenpfleger Heilbronn hervorragende Arbeitsbedingungen (unter anderem eine Bezahlung nach dem geltenden Tarifvertrag, flache Hierarchien und kurze Wege, eine tiefgreifende Einarbeitung und geregelte Arbeitszeiten sowie bezahlte Überstunden), umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, zahlreiche weitere Vergünstigungen wie ein Jobticket oder kostenfreie Parkmöglichkeiten und vieles, vieles mehr, das wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch verraten.

Generell setzen wir neben Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit vor allem auf das Wohlergehen unserer Belegschaft, eine sehr gute Work-Life-Balance und eine möglichst optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Um dies zu erreichen, haben wir uns einiges überlegt: lassen Sie sich überraschen!

Neugierig geworden?

Dann bewerben Sie sich auf eines unserer aktiven Stellenangebote auf dem Karriereportal oder lassen uns initiativ Ihre aussagekräftigen Unterlagen zukommen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

