Kostenloses Webinar: ATOSS und SAP bieten das Beste aus zwei Welten

Start: 02.12.2020 10:00 Uhr

End: 02.12.2020 10:45 Uhr

Entry: free

Das reibungslose Zusammenspiel unterschiedlicher HR Systeme ist ein entscheidender Faktor für effizientere Prozesse im Unternehmen. Ein Paradebeispiel für die Aufhebung von Systemgrenzen sind die Schnittstellen der ATOSS Software für Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung zu SAP Lösungen. Über den ATOSS Connector können Sie Ihre SAP HCM Software nutzen und gleichzeitig Ihren Personaleinsatz professionell und bedarfsoptimiert planen und steuern – online, topaktuell und punktgenau. Oder Sie integrieren die ATOSS CLOUD24/7 nahtlos in Ihre SAP SuccessFactors Umgebung.

Erfahren Sie am Mittwoch, den 2. Dezember von 10.00 – 10.45 Uhr in unserem

kostenlosen ATOSS Webinar für SAP Anwender

wie Sie die volle Funktionalität von ATOSS Workforce Management für Ihr Unternehmen nutzen können – ohne systemtechnische Kompromisse und mit messbarem Mehrwert.

Sie wollen mehr erfahren? Dann melden Sie sich am besten gleich zum Webinar an.

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises und für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Landeshauptstadt München, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Würzburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

Kontakt

ATOSS Software AG

Sabine Eriyo

Rosenheimer Straße 141 h

81671 München

08942771358

sabine.eriyo@atoss.com

http://www.atoss.com