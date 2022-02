Kostenloser Reiseführer über die US-Hauptstadtregion

Reiserouten, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und zahlreiche thematische Urlaubstipps: Der neue Capital Region USA Reiseführer 2022 ist kostenfrei erhältlich

Kompakt und vollgepackt mit Reisewissen präsentiert sich der frisch veröffentlichte Capital Region USA Reiseführer 2022. Auf 52 Seiten versammelt er die sehenswertesten Attraktionen in der Hauptstadtregion der Vereinigten Staaten und verknüpft diese mit ausgefallenen Reiserouten. Eine übersichtliche Auflistung der wichtigsten Reisehinweise zu Themen wie Ankunft und Abreise oder Mobilität vor Ort vervollständigt die Planungshilfe. Das Fremdenverkehrsamt für Deutschland, Österreich und die Schweiz verschickt den deutschsprachigen Guide kostenlos. Interessierte können ihn gebührenfrei unter 00800 – 96 53 42 64 oder per E-Mail unter crusa@claasen.de bestellen.

Inspiration für USA-Einsteiger und Kenner der Region

Einleitend erhält der Leser einen kurzen Überblick über Washington, DC, Maryland und Virginia, die zusammen die Capital Region USA bilden – darunter Neuheiten wie das „Planet Word Museum“ in der amerikanischen Hauptstadt, das in Planung befindliche Sport- und Freizeitgelände rund um die „Great Wolf Lodge“ in Maryland und das „Capital One Center“ in Tysons Corner in Nord-Virginia mit Performing Arts Center sowie riesigem Dachpark. Ein Veranstaltungskalender weist zudem auf besondere Themenwochen in den drei Regionen hin: so zum Beispiel auf das jährliche „National Cherry Blossom Festival“ in Washington, DC und auf die „Secret Garden Tour“ in Havre de Grace/Maryland, bei denen die üppige Blütenpracht der Kirschbäume und Frühlingsblumen jeweils zum Hauptdarsteller der Region wird. Kunst- und Kulturinteressierte sollten im Sommer beim „Virginia Arts Festival“ oder bei der „Artscape“ in Baltimore vorbeischauen, wenn sich die überregionale Kunst- und Kulturszene zum gemeinsamen Tanzen und Musizieren trifft sowie ihre Kunst der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Höhepunkt für Geschichtsinteressierte sind die zahlreichen Veranstaltungen zu Ehren der Freiheitskämpferin Harriet Tubman, deren Geburtstag sich im März 2022 zum 200. Mal jährt.

Im Anschluss werden ausgewählte Reisethemen detaillierter vorgestellt, etwa die lokale afro-amerikanische Kultur und Geschichte, die regionale Kulinarik, die Capital Region als Sportdestination, das Angebot an National- und State Parks sowie die lokale LGBTQ-Szene. Jeweils auf einer weiteren Seite finden Tipps und Highlights für Familien, Shopping-Fans sowie Wassersportler ihren Platz. Den Abschluss bildet die Rubrik „Top Ten“, die den besten Filmdrehorten, den schönsten Ferienstraßen und schließlich den charmantesten Kleinstädten der Region jeweils eine eigene Seite widmet.

Zahlreiche Nonstopflüge für eine bequeme Anreise

Die Capital Region USA ist nach regulärem Flugplan von Frankfurt am Main, München, Zürich, Genf sowie Wien aus nonstop und teils mehrfach am Tag erreichbar. Ab Ende Mai 2022 folgt ein weiterer saisonaler Service ab Berlin. Zudem gibt es zahlreiche bequeme Umsteigeverbindungen aus weiteren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Angeflogen werden der Washington Dulles International Airport sowie saisonal aus Frankfurt der Baltimore-Washington International Airport. Innerhalb der Region empfiehlt sich die Reise mit dem Mietwagen. Auch die amerikanische Bahn Amtrak verfügt über sehr gute Verbindungen zwischen den wichtigsten Städten.

Der Capital Region USA Reiseführer 2022 steht auch in digitaler Form hier zum Download bereit.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

