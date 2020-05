Ab dem 11.05.2020 starten die Interim Profis mit ihrer kostenlosen Webinar-Woche unter dem Motto: “Erfolgreich durch die Krise”. Themenschwerpunkte sind: Krisenmanagement, Marketing, Managed IT Services sowie Führen und Kommunikation in der Krise.

Kostenlose Webinar Woche für Interim Manager

Ab dem 11.05.2020 starten die Interim Profis mit ihrer kostenlosen Webinar-Woche unter dem Motto: “Erfolgreich durch die Krise”. Themenschwerpunkte sind: Krisenmanagement, Marketing, Managed IT Services sowie Führen und Kommunikation in der Krise.

Impulse, Praxistipps und Erfahrungsberichte

Zwischen dem 11.05.2020 und 15.05.2020 werden in einzelnen Webinaren folgende Themenschwerpunkte konkret behandelt: Erfolgreiche Entwicklung von Social Media Strategien; Managed IT Services: mit sinnvollem Sourcing dem Fachkräftemangel entgegenwirken; Mit klarer Positionierung und konsistentem Marktauftritt nach der Krise doppelt schnell durchstarten; Krisenmanagement und Kommunikation in extremen Situationen; Führen in der Krise.

Um an den einzelnen Webinaren teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Neue digitale Plattform: Kellerbar

Am 11.05.2020 starten die Interim Profis mit ihrer ersten virtuellen Kellerbar, die fortlaufend und in regelmäßigen Abständen beibehalten wird. Neben Impuls- und Gastvorträgen sowie aktuelle Themen zum Interim Markt und Provider Insights, geht es in diesem Format vor allem auch um den entspannten Austausch zwischen Interim Managern bzw. Personen aus der Interim Branche. Die Auftaktsitzung ist bereits erfolgreich ausgebucht. Das zweite virtuelle Treffen findet am 08.06.2020, u.a. mit einer Autorenlesung von Ulvi Aydin (Interim Manager), statt.

Interim Profis: schnell, fair und effizient

Anlehnend an die aktuelle Situation haben die Interim Profis sich und ihr Portfolio evolutionär umgestellt. Als Provider und Schnittstelle zu mittelständischen Unternehmen sowie Interim Managern sehen sie sich in zweiseitiger Verantwortung. So stehen sie Unternehmen mit ihrer kostenlosen Corona Notfall Hotline beratend zur Seite. Weiterhin haben sie ein spezielles Sonderprogramm für Unternehmen konzipiert, die von der Krise betroffen und auf interimistische Lösungen angewiesen sind. An dieser Aktion nehmen über 250 Interim Manager teil. Unter ihnen befinden sich: Interim Werksleiter, Interim CFO / CEO / CRO, Interim Personalleiter bzw. Interim HR Manager, Interim Manager IT, Interim Experten für Vertrieb und Marketing sowie Interimsmanager für Produktion und Logistik.

Die Interim Profis GmbH vermitteln (weltweit) erfahrene und gestandene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren nicht über genügend und/ oder qualifizierte Management-Ressourcen verfügen. Dabei arbeiten sie für ihre Kunden branchenunabhängig und stehen zu 100% hinter ihrem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl ihrer handverlesenen Interim Profis sind ihnen Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.

