Kostenlose und saubere Schrottentsorgung in Düren und Umgebung

Möchten Sie Ihre alten Haushaltsgeräte und anderen Schrott in Düren sauber und ordnungsgemäß entsorgen, ohne dabei selbst tätig zu werden? Die mobilen Profis von Schrottankauf-NRW sorgen bei Ihnen für eine schnelle und effiziente Entlastung und garantieren Ihnen eine ordnungsgemäße Entsorgung. Der kostenlose Service von Schrottankauf-NRW richtet sich dabei an private und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen und Institutionen.

Schrottabholung und anschließende Entsorgung in Düren und Umgebung

Die Schrotthändler von Schrottankauf-NRW holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen vor der Türe ab. Grundsätzlich werden in Düren und Umgebung folgende Schrottarten abgeholt:

Einfacher Haushaltsschrott

wie beispielsweise Waschmaschinen, Trockner, Küchengeräte und Geschirrspüler

Elektroschrott

dazu gehören elektronische Geräte wie Fernseher, Kühlschränke und alte Handys

Einfacher Mischschrott

unter Mischschrott versteht man gemischten Metallschrott mit verschiedenen Eisenstärken, wie beispielsweise Eisenstangen, Gitter oder Bleche

Autoschrott

alte und funktionsunfähige Motoren, Getriebe, Katalysatoren, Auspuffanlagen oder auch Lichtmaschinen

So einfach ist die Schrottentsorgung mit Schrottankauf-NRW

Wenn Sie den kostenlosen Service von Schrottankauf-NRW in Anspruch nehmen und dadurch Ihren Schrott entsorgen wollen, reicht ein kurzer Anruf für die Terminvereinbarung aus. Das mobile Team von Schrottankauf-NRW ist sehr Düren und kann auch kurzfristige Termine wahrnehmen.

Die Schrottabholung erfolgt an Ihrem Wunschort in und außerhalb von Düren. Sofern Demontage arbeiten notwendig sind, verfügen die Profis von Schrottankauf-NRW neben jahrelanger Erfahrung auch über eine fachgerechte Ausrüstung, die es ihnen erlaubt, auch aufwendige Demontage arbeiten sauber, effizient und zeitsparend durchzuführen. Selbstverständlich sind auch die Demontage arbeiten sowie Entrümpelungen für Sie kostenlos.

Mit dem kostenlosen Service in Düren sparen Sie sich sowohl die Fahrt als auch die Transportkosten zu einem stationären Schrotthändler. Darüber hinaus erhalten Sie für größere Mengen Schrott auch attraktive und transparente Ankaufspreise.

Was geschieht mit dem Schrott nach der Abholung?

Nach der Schrottabholung wird der Schrott in Einzelteile zerlegt und fachgerecht sortiert. Dadurch werden sowohl eine saubere Entsorgung als auch die Wiederverwertung der einzelnen Altmetalle ermöglicht, was beides sowohl für unsere Umwelt als auch für unsere Wirtschaft essenziell ist. Sie können sich sicher sein: bei den Profis von Schrottankauf-NRW ist Ihr Schrott in guten Händen.

Pressekontaktdaten:

Mohamed Lahib

Schrotthändler

Hardenbergstraße 11

44866 Bochum

Telefon: 0163 / 20 49 842

E-Mail: info@schrott-ankauf-nrw.de

Webseite:https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottabholung-dueren/