Kostenfreier Team-Rätselspaß zu Weihnachten: “Das Weihnachtschaos”

Ob Firmenfeier oder Glühweintrinken mit Freunden und Familie: Weihnachten ist die Zeit für fröhliche Zusammenkünfte. Auch per Videokonferenz kann man ein tolles Weihnachtsevent machen.

Die Berliner Firma Actionbound entwickelt seit 8 Jahren digitale Schnitzeljagden und hat sich für diese Weihnachten etwas ganz besonderes ausgedacht: Escape-Room-Rätselspaß für Teams – über Videokonferenz oder ganz klassisch analog.

Die Voraussetzungen: 3-6 Personen (größere Gruppen können einfach parallel spielen) und ein Smartphone oder Tablet pro Person. Wer dann die Actionbound-App herunterlädt (kostenlos im Google Playstore, iOS App-Store oder auf actionbound.com zu finden), kann den QR-Code für “Das Weihnachtschaos” mit dem integrierten Code-Scanner einlesen. Das Spiel und die App sind kostenfrei.

“Gerade diese Weihnachten möchten viele Menschen gemeinsam etwas machen,” so Game-Designerin und Medienpädagogin Lotta Krickel. “In ‘Das Weihnachtschaos’ muss Weihnachten gerettet werden, der Weihnachtsmann hat ein Riesenchaos am Nordpol angerichtet und die Weihnachtselfen wissen nicht mehr weiter. Wer die spannenden Rätsel im Team gelöst hat, kann dann im zweiten Teil mit Weihnachts-Facts und -Spielen entspannen.”

Für Firmenfeiern können Rätsel an die eigene Firma angepasst und das Spiel mit dem Firmenlogo gelayoutet werden.

Das Unternehmen Actionbound bietet mit seiner intuitiv bedienbaren Software die Möglichkeit, selbst spannende und lehrreiche digitale Schnitzeljagden zu erstellen und zu spielen. Vom Kindergeburtstag über spielerischen Schulunterricht bis hin zum Mitarbeiterevent in Unternehmen ist alles möglich.

“Als medienpädagogisches Projekt gestartet möchten wir eine Möglichkeit bereitstellen, Lerninhalte oder Geschichten in spannende Schatzsuchen zu verpacken,” sagt Gründer Simon Zwick. “Dank unseres lizenzbasierten Geschäftsmodells mit günstigen Konditionen für Bildungsinstitutionen und Unternehmen können wir komplett auf Werbung oder Verkauf von Nutzerdaten verzichten. Diese Transparenz und die direkte Kommunikation mit unseren Kunden ermöglicht uns, eine vertrauenswürdige und pädagogisch durchdachte Software anzubieten.”

Die Software wurde bereits von über 2,5 Millionen Spieler:innen auf der ganzen Welt benutzt, fast 300.000 Rundgänge und Spiele wurden erstellt.

Das kostenfreie Escape-Game “Das Weihnachtschaos” und weitere Infos sind hier zu finden: https://actionbound.com/weihnachtsfeier

Actionbound ist eine Software mit zwei Komponenten, dem Creator und der App. Die App ist dabei die spielerische Seite, während der Creator im Grunde ein didaktisches Autorentool ist. Mit unserer Software kann mal also Spiele (wir nennen sie “Bounds”) bauen, die dann über die App gespielt werden. Dabei greift Actionbound auf alle möglichen Features und Gamification-Kniffe zurück, um das Erleben der Inhalte in den Bounds cool zu gestalten. Außerdem findet das Spiel am Smartphone oder Tablet statt, ist aber nicht nur darauf beschränkt. In fast allen Bounds bewegt man sich in der realen Welt und muss auch mit echten Dingen in Interaktion treten.

Der Inhalt der Spiele ist sehr breit gefächert. Wir haben viele private Nutzer, die uns für Geburtstage etc. verwenden, große und kleine Firmen, die uns für Onboarding Prozesse etc. nutzen und viele Bildungsinstitutionen, die uns in ihren Lernveranstaltungen verwenden.

