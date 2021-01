Kontaktgrills: wie intelligente Grills den Markt erobern

Die neue Art zu Grillen wird immer beliebter. Sogenannte kluge Grills erobern den Markt. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir haben den Grill ausführlich getestet und berichten.

Haben Sie schon einmal etwas von intelligenten Grills gehört? Und vor allem; was können sie, dass man diese als solches bezeichnet? Die Antwort ist simpel: Die Grills können erkennen, wann das Fleisch perfekt auf den Punkt gegart ist. Kein Übergaren, kein trockenes Steak.

Diese neue Technik werden in modernen Kontaktgrills eingesetzt.

Die Technik dahinter ist recht simpel: Die Geräte sind mit einem Sensor ausgestattet. Dieser misst die Dicke des Fleisches und weiß, wie das gute Stück gegart werden muss.

Doch bevor das Fleisch auf die Grillplatte landet, muss der Bediener vorher per Knopfdruck auswählen, um welches Fleisch es sich handelt.

Den Rest macht der Grill von selbst.

Die neuesten Geräte haben bis zu 12 Grillprogramme. Ein Lichtindikator misst den Garzustand des Grillguts. Ist die Kerntemperatur erreicht, schaltet der Grill in den Warmhaltemodus und gibt ein Ton von sich. Nun muss das leckere Fleisch nur noch verzehrt werden.

Wir haben übrigens den Kontaktgrill Test gemacht. Auf unserer Webseite finden Sie die besten Kontaktgrills, die es auf dem Markt so gibt.

Zu den besten Kontaktgrills gehört eine Marke, die sich im deutschen Markt bereits etabliert hat.

Aber andere Hersteller bringen gute Geräte auf den Markt. Die Konkurrenz schläft also nie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natascha Jeske Online Marketing

Frau Natascha Jeske

Fichtenweg 2/1

75449 Wurmberg

Deutschland

fon ..: 01777459792

web ..: https://kontaktgrill-im-test.de/

email : kontakt@liebe-zum-garten.de

Pressekontakt:

Natascha Jeske Online Marketing

Herr Natascha Jeske

Fichtenweg 2/1

75449 Wurmberg

fon ..: 01777459792