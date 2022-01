Konstanz trotz Wechsel: Carsten Rohlfs übernimmt den Standort Kassel der EXECUTIVE SERVICES GROUP

Nach 19 Jahren erfolgreicher Partnerschaft in der EXECUTIVE SERVICES GROUP hat Jürgen Klemm zum 1. Januar 2022 seine JK Personal Consult GmbH an Carsten Rohlfs übergeben. Rohlfs arbeitet bereits seit 2010 in Kassel, 2016 erhielt er Prokura. Zwei Jahre später wurden sich beide Akteure grundsätzlich über die perspektivische Unternehmensnachfolge einig und fädelten Schritt für Schritt den nun vollzogenen Management-Buy-Out ein. „Ich setze auf Kontinuität und strebe langfristig Wachstum als Partner der EXECUTIVE SERVICES GROUP an“, erläutert der neue Chef – und deutet den künftigen Kurs an.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit schafft harmonischen Übergang

„Wir freuen uns und sind durchaus ein wenig stolz darauf, dass der Übergang so harmonisch gelungen ist“, hebt Klemm hervor. Damit setzte der Manager im eigenen Haus das um, was er in den letzten Jahren mehrfach in anderen familiengeführten Unternehmen erfolgreich mitgestaltet hat.

Klemm agiert künftig als Partner der JK Personal Consult GmbH. Im ersten Quartal 2022 bleibt der 60-Jährige unterstützend tätig, betreut einzelne Kunden weiter, bringt seine Expertise ein und hilft weiter beim geordneten Übergang.

Carsten Rohlfs strebt weiterhin Wachstum an

„Das Rekrutieren von Führungskräften und Spezialisten war und bleibt Schwerpunkt unseres Hauses“, erklärt Carsten Rohlfs. Sein eingespieltes Team ist bundesweit tätig und bedient zahlreiche Branchen. Als Schwerpunkte lassen sich Maschinenbau, Metall, Kunststoff-Verarbeitung sowie der Sondermaschinen- bzw. Sonderanlagenbau identifizieren. Auch im Projektgeschäft, in der Elektrotechnik, in der Automatisierung und bei der Software-Entwicklung verzeichnet der Kassler Partner Zuwächse.

Thomas Kottenhoff, Geschäftsführender Partner der EXECUTIVE SERVICES GROUP: „Wir wünschen unserem neuen Partner Carsten Rohlfs viel Erfolg und freuen uns auf eine Weiterführung der konstanten, harmonischen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe“.

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP ist ein deutschlandweiter Partnerverbund selbstständiger Personalberater. Insgesamt sieben Partner bieten unter dem Dach der EXECUTIVE SERVICES GROUP die Besetzung von Führungskräften (Executive Search) und Spezialisten mit Schwerpunkt Direktsuche (Direct Search) an.

