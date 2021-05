Konftel klimaneutral zertifiziert

Klimaneutralität treibt Nachfrage nach Audio-Video-Konferenzen weiter

Konftel, der führende Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen, hat als erstes Unternehmen im Bereich Konferenzgeräte die „Climate Neutral“-Zertifizierung erhalten. Der „Climate Neutral Certified“-Status bedeutet, dass Konftel sämtliche Treibhausgasemissionen in allen Bereichen des Unternehmens kompensiert, von der Herstellung und Produktverpackung bis hin zum Transport. Mit einer Reihe von weiteren Maßnahmen reduziert Konftel seine Klimaauswirkungen zusätzlich. In den vergangenen Monaten gab es eine enorme Nachfrage nach Konferenz- und Collaboration-Lösungen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Einer der langfristigen Treiber wird dabei der Klimaschutz sein. Das umweltfreundliche Profil verschafft Konftel und seinen Vertriebspartnern eine starke Position am Markt.

Konftel kompensiert Treibhausgasemissionen

Die Kompensation sämtlicher Treibhausgasemissionen bedeutet, dass Konftel in Kohlenstoffgutschriften investiert, von denen der Schutz von Wäldern, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Entwicklung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung profitieren. Waldschutzprojekte in Simbabwe, Wasserfiltration in Kambodscha und erneuerbare Energien in Indien sind einige der vielen Projekte, die Konftel unterstützt. Zusätzlich hat Konftel sämtliche Kunststoffverpackungen für Zubehörkabel durch Alternativen aus Papier ersetzt. Ebenso wird Konftel künftig Luftpolsterfolie und Klebebänder aus Kunststoff sowie Thermoetiketten vermeiden.

Konftel Vorreiter der Branche

„Konftel war schon immer der Trendsetter der Branche“, sagt Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH bei Konftel. „Wir haben vor 30 Jahren als erste ein kommerzielles Konferenztelefon hergestellt und verkauft. Heute sind wir einer der weltweit größten Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen und Vorreiter bei Klima-Neutralität und Nachhaltigkeit.“ Stefan Eriksson, Chief Marketing Officer bei Konfel, fasst zusammen: „Wenn Kunden bei uns kaufen, wissen sie, dass sie von einem Hersteller beziehen, der keine CO2-Emissionen erzeugt: Netto-Null-Emissionen. Dies ist ein beachtliches Statement. Die Technologie, die wir liefern, steht im Einklang mit unserer klimaneutralen Philosophie. Sie verbindet die kaufmännische und ethische Sicht. Audio- und Videokonferenzen führen Umweltschutz und Kostensenkung zusammen. Sie bedeuten weniger Pkw- und Bahnfahrten, weniger Flüge, weniger Bürofläche, weniger Gas- und Stromverbrauch.“

Ideal für ISO-14001-Umweltziele

In Deutschland waren zuletzt rund 8.500 Unternehmen nach dem ISO 14000 Umweltstandard zertifiziert. Diese Unternehmen sind aufgrund der ISO 14001 Zertifizierung jährlich aufgefordert, Umweltziele zu definieren, konsequent umzusetzen und den Effekt zu messen. „Viele Unternehmen setzen sich das Ziel, CO2-intensive umweltschädigende Geschäftsreisen durch Audio-Video-Konferenzen zu ersetzen“, sagt Ralf Kalker. „Mit Hilfe der Lösungen von Konftel lassen sich solche ökologisch und wirtschaftlich sofort nachvollziehbaren sowie klar messbaren Umweltziele zuverlässig und wirkungsvoll realisieren. Dabei erfüllt Konftel als einziger Hersteller von Collaboration-Lösungen die strengen „Climate Neutral Certified“-Anforderungen.“

Weiteres Wachstum

Mit dem umfassenden und weiter wachsenden Sortiment an innovativen Video- und Audiokonferenzgeräten von Konftel haben die Fachhändler in den vergangenen Monaten Rekordumsätze erzielt. In den kommenden Jahren wird die umweltfreundliche Ausrichtung von Konftel für weiterhin anhaltenden Erfolg von Konftel und seinen Vertriebspartnern sorgen.

Über Konftel – Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen. Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen in Unternehmen überall auf der Welt, unabhängig von der räumlichen Entfernung, bei ihrer Kommunikation zu unterstützen. Collaboration-Lösungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Wir tragen das Gütesiegel „Climate Neutral Certified“, so dass unsere Kunden ihre Konferenzausrüstung mit einem guten Gewissen beim Klimaschutz kaufen können. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-Lösungen ausschließlich auf die führenden Technologien. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel Konferenztelefonen und -geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: konftel.de.

