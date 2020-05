Konflikte im Team – was Führungskräfte tun können

Thorsten Ebeling weiß, wie Führungskräften der richtige Umgang mit Konflikten im Team gelingt

Was tun, bei Konflikten in Teams? Eine Frage, die sich Führungskräfte häufig stellen. Denn wenn es im Team brodelt, gibt es mehrere Möglichkeiten dem Konflikt zu begegnen. Leider neigen viele Führungskräfte zu dem Gedanken “das erledigt sich schon von selbst” oder “ist wohl alles nur halb so wild”, doch davor warnt Thorsten Ebeling, Experte für konsequente Führung und bekräftigt: “Der größte Fehler, den Führungskräfte begehen können, ist Gefühle und Beobachtungen von Widerständen nicht ernst zu nehmen. Erst wenn Widerstände sich entwickeln und verfestigen dürfen, können handfeste Konflikte entstehen und den Workflow extrem stören – und damit dem Unternehmen schaden.”

Wird ein Konflikt nicht aufgelöst, so könne er sich hartnäckig halten und das Unternehmen regelrecht vergiften. Spaß an der Arbeit habe dann keiner mehr, stattdessen komme es zu Grüppchenbildung und zwischen den gebildeten Lagern eskaliere es früher oder später. In diesem Fall habe dann die Führungskraft versagt und erhält einen schlechten Ruf, ebenso wie das Betriebsklima im Unternehmen. Im Nachhinein seien die Konflikte nicht mehr so einfach heilbar.

Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, weiß Thorsten Ebeling einen Rat: “In meinen Beobachtungen stelle ich immer wieder fest, dass Führungskräfte häufig nicht wissen, wie Konflikte nachhaltig gelöst werden können. Sie sorgen sich um ihren Ruf, wenn der Konflikt nach außen dringt. Doch meine These lautet: Gute Führungskräfte müssen Konflikte wertschätzend und konsequent auflösen können.”

Deshalb sei es essenziell, Widerstände in Teams frühzeitig zu erkennen und Konflikte bereits im Anfangsstadium aufzulösen. “Nur so erreicht das Verständnis untereinander die nächsthöhere Ebene und es entsteht eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, die Mitarbeiter nachhaltig motiviert.”

“Wenn Sie sich als Führungskraft an diese Empfehlungen halten, entwickelt sich Unsicherheit zu Achtsamkeit, Disharmonie wandelt sich zu gegenseitigem Respekt und die Sorge um den eigenen Ruf wird zu einem größeren Selbstvertrauen”, erklärt der Coach, Mentor und Enabler, der Workshops zum Thema Führung anbietet, abschließend.

Nähere Informationen und Kontakt zu Thorsten Ebeling – Entwicklung.Veränderung.Führung. – finden Sie unter https://www.thorstenebeling.de/

Er selbst ist durch viele Veränderungen gegangen, bevor er dort angekommen ist, wo er heute steht. Auf seinem Weg in der Begleitung von über 1.000 Führungskräften hat er viel praktische Erfahrung gesammelt, die er gerne als persönlicher Mentor weitergeben möchte. Als Enabler deckt er dabei tiefe Persönlichkeitsschichten auf, um Haltungen, Werte und Einstellungen nachhaltig zu ändern und ins Tun zu bringen – denn eines steht fest: Kern der Veränderung ist immer die Persönlichkeit.

Mit der eigens entwickelten stepsup-Methode, mit zahlreichen Workshops und Mastermind Groups möchte Thorsten Ebeling langfristig wirkungsvolle Veränderungsimpulse setzen – in Führungsthemen wie Teamentwicklung, Strategie & Kultur und Konfliktmanagement.

Unternehmer Coach Thorsten Ebeling

Thorsten Ebeling

Eschenweg 9

30926 Seelze

+49 (0) 5031 – 7056934

info@thorstenebeling.de

http://www.thorstenebeling.de

