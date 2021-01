Komplettlösung für die Baubranche mit Panasonic TOUGHBOOK und smino

Panasonic TOUGHBOOK und smino, ein Schweizer Anbieter von Kollaborationslösungen für die Baubranche, kooperieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es, robuste Mobilgeräte zusammen mit branchenspezifischer Software zur Digitalisierung von Bauprojekten anzubieten.

Eine wirtschaftliche Einheit für Bauprojekte – Panasonic Tablets und smino Bausoftware

Für Baufachleute, welche einen Einstieg in das digitale Baustellenmanagement mit geringem Initialaufwand umsetzen möchten, gibt es jetzt eine Komplettlösung mit abgestimmten Komponenten:

TOUGHBOOK Notebooks und Tablets von Panasonic bauen auf langzeitverfügbaren Prozessorplattformen auf, welche komplexe 3D Plan-Modelle auf dem ultrahellen, scharfzeichnenden Display flüssig und detailreich darstellen. Die Kommunikation mit Cloud-Lösungen ist über WLAN/4G LTE Mobilfunk auch unter schwierigen Empfangsbedingungen sichergestellt. Ein funktionelles Batteriekonzept erlaubt den unterbrechungsfreien Dauerbetrieb über die volle Arbeitsschicht.

Die integrierte smino Software Anwendung sorgt für die reibungslose Zusammenarbeit im Bauprojekt mit folgenden Funktionen:

– Kontaktverwaltung mit automatischer Aktualisierung

– Aufgaben- und Mängelmanagement

– Protokollwesen inklusive automatisch generierter Aufgaben-, Entscheidlisten und Unterschriftenlösung auf dem Mobilgerät

– Projektraum für die zentrale Ablage von Plänen und Dokumenten, auch für externe Druckereien

– Journal inklusive Wetterdaten und schneller Suchfunktion sowie

– BIM (Building Information Modeling)-Fähigkeit.

Diese Kombination aus Hardware und Software bildet eine perfekte Einheit für alle Bauprojekte. Generalunternehmer, Baumanager, Architekten, Ingenieure, Planer und Bauhandwerker haben damit ein kostengünstiges Tool zur Hand, um Aufgaben effektiv und mit geringem Zeitaufwand zu koordinieren und den Baufortschritt digital zu dokumentieren. Alle Beteiligten haben so jederzeit volle Kontrolle über ihre Bauprojekte.

Langlebige Hardware und sichere App ohne hohe Kosten

TOUGHBOOK Mobilgeräte von Panasonic mit Android oder Windows Betriebssystem sind für den Einsatz in Aussenbereichen wie auf dem Bauplatz konzipiert. Sie zeichnen sich durch höchste Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und handliche Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen aus. Die langlebige Konstruktion sorgt für eine klar überschaubare Investition mit Einsatzzyklen von 3 bis 5 Jahren. Bei einem späteren Ausbau der Flotte kann in diesem Zeitraum sowohl das Mobilgerät, sowie auch das zertifizierte Zubehör problemlos nachbeschafft werden.

smino wurde von Baufachleuten entwickelt, um alle Baubeteiligten mit einer intuitiven Software miteinander zu vernetzten. So hat jeder Zugang zu den relevanten Informationen im Bauablauf. Die Zusammenarbeit wird durch einfach bedienbare kollaborative Werkzeuge vereinfacht. Die Daten der Cloud-basierten Anwendung liegen dabei auf einem Hochsicherheitsserver in Zürich. smino läuft auf jedem gängigen Internet Browser. Für das Android Tablet TOUGHBOOK A3 steht diese App im Google App Store zum Download bereit.

Gemeinsam mit seinem Partner smino bietet Panasonic eine kostengünstige Komplettlösung an, welche vom ersten Tag an für maximale Produktivität sorgt. Zum Beispiel ist die smino Kollaborationslösung zusammen mit dem 10″ Android Tablet TOUGHBOOK A3 in einem speziellen Bundle erhältlich, so dass der Preis pro Nutzer bei einer Einsatzdauer von vier Jahren monatlich 80 Franken beträgt.

“Panasonic Mobilgeräte, wie das TOUGHBOOK A3 Tablet, sind perfekte Begleiter auf Bauplätzen”, erklärt Sandor Balogh, Gründer von smino. “Durch unsere Partnerschaft schaffen wir Komplettangebote für das moderne Schweizer Bauwesen. Kollaboration, also die digitale Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Gewerken, Architekten und Planern ist heute ausschlaggebend, um termintreu und damit kosteneffizient zu arbeiten.”

“Mit der innovativen Kollaborationssoftware von smino und unseren TOUGHBOOK Geräten haben Bauunternehmen die idealen Werkzeuge für ihr Digitalisierungskonzept zur Hand”, sagt Michael Rosen, Key Account Manager bei Panasonic Business. “Unsere lange Erfahrung mit robusten Geräten für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen bündelt sich ideal mit dem Verständnis und den Software-Entwicklungen von smino für die Bauwirtschaft. Das Ergebnis sind kompakte Allwetter-Geräte, die durch die Software alle wichtigen Funktionen für Verantwortliche auf dem Bau in einer Lösung abdecken.”

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://de.business.panasonic.ch/mobile-it-solutions/

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Panasonic und smino finden Sie unter: http://computers.panasonic.eu/smino-Toughbook

Über Panasonic Mobile Solutions (TOUGHBOOK)

Panasonic Mobile Solutions mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Mit speziell für professionelle Nutzer entwickelten Lösungen basierend auf modular anpassbaren, widerstandsfähigen Notebooks, Tablets und Handhelds unter der Marke TOUGHBOOK trägt die Mobile Solutions Gruppe zur höheren Produktivität der mobilen Arbeit bei. Als europäischer Marktführer hatte Panasonic 2019 einen Umsatzanteil von 45 Prozent am Verkauf robuster, langlebiger Notebooks und Tablets (VDC Research, März 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/

