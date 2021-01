Seit 1996 sind die kollaborativen Roboter bereits auf dem Markt und begeistern seitdem die Menschen durch ihre einmaligen Eigenschaften. Die kollaborativen Roboter kommen nicht nur in der Industrie zum Einsatz, sondern werden auch in der Forschung bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Forschungsprojekten genutzt. Ein kollaborativer Roboter verbindet die Arbeit von Mensch und Maschine perfekt miteinander und ist der lebende Beweis dafür, dass dies auch funktioniert.

Der kollaborative Roboter – eine einmalige Innovation

Nur sehr wenige Menschen wissen, was sich hinter einem kollaborativen Roboter versteckt und welche Vorteile er mit sich bringt. Eines ist sicher, er ist eine Besonderheit in der Roboterfamilie und zeichnet sich durch seine vielen positiven Eigenschaften aus. Doch welche Eigenschaften machen aus dem kollaborativen Roboter etwas ganz Besonderes und warum hebt er sich so von den anderen Robotertypen ab? Diese Frage ist sehr einfach zum Beantworten. Ein kollaborativer Roboter, der im Volksmund unter dem Namen Cobot an großer Bedeutung gewonnen hat, ist ein Industrieroboter, der sich durch seinen einmaligen Umgang, bezogen auf die Zusammenarbeit mit Menschen auszeichnet. Ein kollaborativer Roboter gehört somit zu dem einzigen Typ in der Roboterfamilie, der ohne Bedenken in dem direkten Kontakt mit Menschen eingesetzt werden kann. Bei anderen Industrierobotern ist dieses nicht der Fall. Sie müssen hinter stabilen Schutzeinrichtungen oder Lichtschranken angebracht werden, sodass es zu keinem Aufeinandertreffen zwischen dem Roboter und dem Menschen kommen kann. Ein kollaborativer Roboter hingegen überzeugt nur so von seiner perfekten Zusammenarbeit mit den menschlichen Mitarbeitern.

Was macht den kollaborativen Roboter so besonders?

Als der erste kollaborative Roboter entwickelt wurde, wurde auf eine 100-prozentige Sicherheit geachtet. Diese geforderte Sicherheit war durch die Bewegungseinschränkungen des kollaborativen Roboters von Anfang an gegeben. Alle geforderten Bewegungsabläufe wurden von den menschlichen Mitarbeitern komplett gesteuert und zudem auch noch kontrolliert. Dadurch bestand keine Gefahr für den menschlichen Mitarbeiter. Ein kollaborativer Roboter konnte nur in wenigen Bewegungen selbst agieren, wie beispielsweise das Ändern der Bewegungsrichtung oder das Austauschen von Bewegungsabläufen. Im Laufe der Entwicklung war es dem kollaborativen Roboter schließlich möglich, eine gewisse Anzahl von Arbeitsprozessen und Bewegungsabläufen selbstständig durchzuführen, ohne die Steuerung der Mitarbeiter. Der kollaborative Roboter kann wie jeder andere Roboter auch eine Vielzahl von Arbeitsprozessen in einer sehr kurzen Arbeitszeit erfüllen. Da jedoch die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle steht, verlangsamen sich die Arbeitsprozesse ein wenig.

Bei dem Einsatz des kollaborativen Roboters muss die Sicherheit des menschlichen Mitarbeiters dauerhaft gewährleistet sein. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, dass sich die Arbeitsprozesse verlangsamen. Befindet sich der Einsatzbereich eines kollaborativen Roboters in einem Arbeitsbereich, in dem mit gefährlichen Materialien oder spitzen Werkzeugen gearbeitet wird, muss auch er hinter Schutzeinrichtungen angebracht werden. Da auch hier das Wohl und die Sicherheit der Mitarbeiter als aller Erstes kommt. Ein kollaborativer Roboter überzeugt durch seine einmalige Sorgfalt, speziell im Umgang mit Menschen. Genau deswegen ist er für eine Vielzahl von Industriebetriebe eine kostspielige Investition wert. Der kollaborative Roboter kann ohne Bedenken bei Arbeitsprozessen zum Einsatz kommen, die sich mit den Arbeitsbereichen von menschlichen Mitarbeitern überschneiden. Das ist mit Abstand der ausschlaggebendste Punkt, bei dem Einsatz von kollaborativen Robotern.

Die individuellen Vorteile des kollaborativen Roboter

Die Besonderheiten des kollaborativen Roboters sind zugleich auch seine Vorteile, mit denen er sich verglichen zu den anderen Roboterarten abhebt. Der reibungslose Umgang und eine unbeschwerte Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und dem Roboter werden beim Einsatz eines kollaborativen Roboters bestens verdeutlicht. Jedoch gibt es auch noch weitere Vorteile, die der kollaborative Roboter mit sich bringt:

– beim Einsatz des kollaborativen Roboters sind keine Schutzmaßnahmen oder Lichtschranken nötig

– er kann dieselben Arbeitsprozesse, wie ein herkömmlicher Industrieroboter übernehmen, jedoch mit einem zusätzlich verstärkten Fokus auf den menschlichen Arbeiter

– der Cobot überzeugt durch eine größere Sorgfalt als die anderen Roboter, da er in dem Umgang mit Menschen viel sensibler sein muss

– bei einem Zusammenstoß mit einem menschlichen Mitarbeiter schaltet sich der Cobot automatisch aus, sodass keine Gefahr besteht

Ein kollaborativer Roboter ist eine einmalige Innovation auf dem Markt der Roboter und überzeugt mit seiner Sorgfältigkeit, speziell in dem Zusammenspiel mit dem Menschen.

Pressekontaktdaten:

Universal Robots (Germany) GmbH

Universal Robots A/S Energivej 25

DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89

E-Mail: sales@universal-robots.com

Web: https://www.universal-robots.com/