Kolink Void X: Das perfekte Case für Stilbewusste.

Größer ist manchmal definitiv besser!

Berlin, 27.01.2021

Größer ist manchmal definitiv besser: Die Midi-Tower der Void-Serie von Kolink bekommen im wahrsten Sinne Zuwachs. In die neue Variante mit dem enigmatischen Namenszusatz “X” passen jetzt E-ATX-Mainboards und zwei Radiatoren. Der Hingucker des Kolink Void X ist dabei eindeutig die neu gestaltete Vorderseite. Zwei Strips mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung bilden das namensgebende X und umrahmen zwei Aussparungen mit schickem Unendlichkeitsspiegel-effekt. Jetzt bei Caseking bestellen!

Das Kolink Void X – Gehäuse bringt einen vorinstallierten 120-mm-Lüfter mit PWM-Steuerung mit, der ebenfalls mit ARGB-Beleuchtung ausgestattet ist und durch das großflächige Seitenteil aus Temperglas bewundert werden kann.

Neben dieser beeindruckenden, ästhetischen Aufwertung bringt das Kolink Void X auch imposante Hardware-Unterstützung mit. Grafikkarten bis zu einer Länge von 360 mm können beispielsweise auch vertikal eingebaut werden, CPU-Kühler dürfen bis zu 175 mm hoch.

Neben dem bereits vorhandenen PWM-Lüfter können bis zu fünf weitere am Deckel und an der Vorderseite installiert werden. An den Deckel passt alternativ ein 240-mm-Radiator, an der Vorderseite ist Platz für einen 360er.

Die Features des Kolink Void X Elite im Überblick:

-Zwei Ausschnitte mit Unendlichkeitsspiegeleffekt an der Vorderseite

-Auffällige Beleuchtung an der Front durch zwei ARGB-LED-Strips

-Ein vorinstallierter 120-mm-PWM-Lüfter mit ARGB-LEDs an der Rückseite

-Steuerung der RGB-Beleuchtung über das Mainboard als Standard

-Seitenpaneel aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere

-Für Mainboards im Formfaktor Mini-ITX bis E-ATX

-Vertikaler Einbau der Grafikkarte mit optionaler Riser-Karte möglich

-Radiatoren bis 360 mm an der Front und 240 mm am Deckel möglich

-I/O-Panel mit 2x USB-3.0, 2x USB 2.0 sowie HD-Audio-Ein- und Ausgang

-Grafikkarten bis 360 mm, CPU-Kühler bis 175 mm, Netzteile bis 180 mm

Darüber hinaus glänzt das Kolink Void X mit allerlei Features, etwa mit Platz für bis zu zwei 3,5-Zoll- oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke, herausnehmbare Staubfilter am Deckel und Boden, reichlich Platz für die Kabelführung und einem üppig ausgestatteten I/O-Panel.

Der Midi-Tower eignet sich für all diejenigen, die nach dem erfolgreichen Zusammenstellen ihr schickes und kräftiges Gaming-Setup auch angemessen präsentieren wollen.

Das Kolink Void X bei Caseking:

https://www.caseking.de/kolink-void-x

Das Kolink Void X ist für 82,90 Euro ab sofort bei Caseking erhältlich!

