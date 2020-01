Körperliche Aktivität wichtig im Familienalltag!

Vorbildfunktion der Eltern als Gesundheitsvorsorge

sup.- Viele Eltern unterschätzen die Vorbildfunktion, die sie für die jüngsten Familienmitglieder und deren gesundheitliche Entwicklung haben. Bereits im Vorschulalter kann es zu einer schwer zu korrigierenden Neigung zu Gewichtsproblemen kommen, wenn Vater und Mutter einen eher bewegungsarmen Lebensstil pflegen. Sind die Eltern selbst übergewichtig, steigt das Risiko der Kinder, ebenfalls Übergewicht zu entwickeln, nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung um rund 80 Prozent. Mögliche spätere Folgen sind beispielsweise Herz-, Muskel- oder Knochenprobleme bzw. Stoffwechselstörungen. Eine ernstzunehmende Gesundheitsgefährdung im eigenen familiären Umfeld also, die aber in vielen Fällen vermeidbar wäre. Denn ausreichend körperliche Aktivität lässt sich auf vielfältige Weise in den Familienalltag mit kleinen Kindern integrieren, sowohl draußen als auch im Haus. Wer praktische Bewegungs-Tipps für jede Gelegenheit sowie Hinweise zu einer ausgewogenen Ernährung sucht, kann sich beispielsweise auf dem Ratgeberportal www.pebonline.de inspirieren lassen.

