Königin Corona von Amalthea und der kleine Junge Kunibert – Ein anregendes Kinderbuch zur Corona-Krise

Ein kleiner Junge begibt sich in Ulrike von Schweinitzes “Königin Corona von Amalthea und der kleine Junge Kunibert” auf eine Heldenreise, wie sie aktueller nicht sein könnte.

Kunibert ist der Sohn einer Hausmeisterfamilie, die sich um ein Schulgebäude kümmern. Doch zur Corona-Zeit geht niemand in diese Schule und alles ist still geworden. Als Kunibert weinend aus dem Haus geht, trifft er auf ein sprechendes Rotkehlchen, das ihn fragt, was eigentlich mit den Menschen passiert ist. Das Vögelchen hat auch beobachtet, dass es viel stiller geworden ist. Als Kunibert ihr von dem Virus, das alle Menschen in Schrecken versetzt, berichtet, hat das Rotkehlchen eine Idee, denn sie kennt eine Fee, die den Menschen eventuell mit dem Problem helfen könnte. Kunibert begibt sich also sofort auf eine Heldenreise. Er trifft dabei auch auf Fridolin, das Wildschein, und Vabea, die weise Fee.

Zusammen mit dem Rotkehlchen helfen diese Charaktere dem jungen Protagonisten des Kinderbuchs “Königin Corona von Amalthea und der kleine Junge Kunibert” von Ulrike von Schweinitz dabei eine neue, positive Sichtweise zu entwickeln. Das schön illustrierte Buch will jungen Lesern in dieser herausfordernden Zeit zeigen, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Kuniberts Reise wird ihnen nicht nur Unterhaltung schenken, sondern sie auch für eine Weile ihre eigenen Sorgen vergessen lassen.

"Königin Corona von Amalthea und der kleine Junge Kunibert" von Ulrike von Schweinitz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21477-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

