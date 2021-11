Kölnerin holt den begehrten Excellence Speaker Award

Beim 1. internationalen Speaker Slam, erstmals auf zwei Bühnen, der vom Top 100 Speaker Hermann Scherer veranstaltet wurde, wird Nicola Schmidt mit dem Excellence-Award ausgezeichnet und stellt mit anderen 87 weiteren Finalisten den Weltrekord auf. Das gab es noch nie.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Der Speaker, die Speakerin hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Neben dem Livepublikum konnten die Zuschauer an den Bildschirmen das Event live via YouTube Stream verfolgen. In der Konkurrenz traten unter anderem ein 23-facher Kampfsport-Weltmeister und ein Apnoe-Taucher an.

Nicola Schmidt beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen.

Die Speakerin Nicola Schmidt beeindruckte mit Ihem Vortrag, Ihrer Ausstrahlung und Ihrer Performance. Die Expertin sagt: „Wirkung verstärken und authentisch bleiben durch klare Rhetorik sowie gezielter Körpersprache.“ Sie ist Imagexpertin und Wirkungsverstärkerin. Nicola Schmidt erklärt, wie man souverän schlagfertig reagiert und dabei sein Gesicht bewahrt. Sie benennt Situationen aus ihren eigenen Erfahrungen, wie man auf unfaire Angriffe ruhig und gelassen reagieren kann, gerade wenn diese von Vorgesetzten kommen. „Statt sich zu rechtfertigen, lieber erst mal durchatmen, Körperhaltung reflektieren und ruhig bleiben. Dann einfach nur eine bestimmte offene Frage stellen“, sagt Nicola Schmidt. Damit wird der Ball zum Angreifer zurück geworfen. Reagieren statt ducken ist ihr Motto. Sie motiviert die Menschen miteinander zu reden, statt einander vorbei.

Gastgeber Hermann Scherer dazu: „Eine grandiose Rednerin, die mit ihrer Kraft, Ruhe und Macht das Publikum fesselt.“

Firmenportrait:

Nicola Schmidt leitet seit 2009 ihre Imageakademie und bietet bundesweit Image- & Managementtrainings, Vorträge und Coachings in Firmen an. Zu ihrer Zielgruppe zählen Selbstständige, Führungskräfte und Young Leaders.

Nicola Schmidt – Imageexpertin, bietet Image- & Managementtrainings, Vorträge und Imagecoachings für einen klaren, selbstbewussten Auftritt.

Wirkung. Macht. Vertrauen.

Nicola Schmidt ist Expertin für die Erfolgsfaktoren Kleidung, Umgangsformen, Rhetorik und Körpersprache. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit, Ausdruck und Umgangsformen steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Wirkungsverstärkerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Mobil: 0163.33 20 955

contact@image-impulse.com

www.image-impulse.com

Bildquelle: @dominikpfau