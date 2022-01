Kodak Alaris erhält den BLI Scanner Line of the Year Award 2022

Keypoint Intelligence, das weltweit führende unabhängige Testinstitut für Document Imaging Hardware, Software und Services hat Kodak Alaris mit dem „Buyers Lab (BLI) Scanner Line of the Year Award 2022“ ausgezeichnet. Der globale Spezialist für Informationserfassung erhielt diese renommierte Auszeichnung in den letzten sieben Jahren nun schon zum sechsten Mal.

Mit den BLI Line of the Year Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die über ein umfassendes Angebot an Hard- oder Softwareprodukten verfügen, welche bei den strengen Labortests von Keypoint Intelligence regelmäßig bessere Ergebnisse als die Mitbewerber erzielen. Die Analysten berücksichtigen Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Preis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Portfolio und verleihen die Auszeichnung als Line of the Year an den Anbieter, dessen Produktlinie sich insgesamt als die beste erwiesen hat.

„Nach einem weiteren Jahr strenger Scanner-Tests steht Kodak Alaris immer noch unangefochten an erster Stelle und erzielt seinen sechsten BLI Scanner Line of the Year Award in den letzten sieben Jahren“, berichtete Lee Davis, stellvertretender Direktor für Software/Scanner bei Keypoint Intelligence. „Egal in welchem Segment, Scanner von Kodak Alaris zeigen in jeder von Keypoint Intelligence bewerteten Kategorie die beste Leistung, einschließlich in den wichtigen Bereichen Zuverlässigkeit, Medienverarbeitung, Produktivität und OCR-Genauigkeit.“

Die aktuelle Auszeichnung folgt auf die Nachricht, dass Kodak Alaris den allerersten BLI 2021-2022 PaceSetter Award für dezentrale Erfassung erhielt. Auf der Grundlage von Untersuchungen auf dem nordamerikanischen Markt wird mit dieser Auszeichnung der Anbieter mit dem führenden Portfolio an dezentralen Erfassungstechnologien, einschließlich Scannern, Erfassungssoftware und professionellen Dienstleistungen gewürdigt.

Die Kodak Scanner der S3000 Serie wurden von den Analysten von Keypoint Intelligence ebenfalls als Gewinner des Pick Award im Winter 2021 für herausragende Abteilungsscanner ausgewählt. Keypoint Intelligence lobte die Kodak S3000 Serie für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ihre exzellente Zuverlässigkeit und OCR-Leserate, ihre überragende Medienverarbeitung und ihre Softwareintegration – mit Kodak Capture Pro und Kodak Info Input Solution – die Unternehmen dabei unterstützen, die Automatisierung auf den Erfassungspunkt auszuweiten.

„Diesen renommierten Titel zu erhalten, ist eine große Ehre. Wir sind stolz darauf, dass unser Portfolio im Bereich intelligenter und leistungsfähiger Scanlösungen, das auf jahrzehntelangen Innovationen in der Bildwissenschaft basiert, erneut von Keypoint Intelligence unabhängig bestätigt wurde“, so Don Lofstrom, President & General Manager von Kodak Alaris. „Unseren Status als Scanner-Hersteller mit den meisten Auszeichnungen in der 60-jährigen Geschichte von Keypoint Intelligence zu behalten, ist eine enorme Belohnung und Auszeichnung.“

Weitere Informationen unter www.alarisworld.com

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

