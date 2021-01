Knowhow für den Norden

Vertrieb von Blanke wächst

Praxisnahe und innovative Produkte in Verbindung mit persönlicher und kompetenter Beratung direkt vor Ort, das ist das Erfolgsgeheimnis des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH. Erneut hat Blanke deshalb neben zahlreichen Praxislösungen mit Mehrwert sein Fachberater-Team verstärkt.

Seit dem 4.1.2021 ist Max Balschuweit als neuer Außendienstmitarbeiter für die Kunden von Blanke Systems GmbH im Norden der Republik im Einsatz. Der 34-Jährige hat zunächst in der Gastronomie und im Dienstleistungssektor gearbeitet, bevor er seine Begeisterung für den Vertrieb entdeckte. Nach einem Aufbaustudium mit Schwerpunkt “Sales-Management”, sammelte er einige Erfahrungen im Vertrieb namhafter Unternehmen. Mit seinem Wechsel zur Blanke Systems GmbH kehrt der in Schleswig-Holtstein beheimatete Vertriebsprofi in seine, wie er selbst sagt “Lieblingsbranche” zurück. Getreu seinem eigenen Motto, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken, freut sich Max Balschuweit seine Kunden in Schleswig-Holstein, Hamburg und im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern persönlich in Beratungsgesprächen kennenzulernen und ihnen die Praxislösungen von Blanke näher zu bringen.

Auch in 2021 baut Blanke sein kompetentes Fachberater-Team kontinuierlich aus. Insbesondere durch die persönliche Vor-Ort-Betreuung wird die Marke Blanke deutschlandweit immer stärker etabliert. Zugleich trägt der weitere Ausbau des Vertriebsteams der gestiegenen Nachfrage nach praxisnahen Systemlösungen aus dem Hause Blanke Rechnung.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

