Klipsch The Fives in der McLaren Edition: klangstarker Neuzugang mit Rennsportgenen

Indianapolis, USA, 10. Februar 2022 – Mit der The Fives McLaren® Edition präsentiert das US-amerikanische Traditionsunternehmen Klipsch die neueste Erweiterung der exklusiven „Klipsch x McLaren“-Kollektion. Passend zum 75 Firmenjubiläum veröffentlichen die Klangspezialisten von Klipsch das fünfte Mitglied seiner vielfach ausgezeichneten Heritage Wireless Serie in einer aufregenden Sonderedition.

Die The Fives McLaren® Edition sind zwei Aktivlautsprecher, die per HDMI-ARC-Eingang sogar direkt an TV-Geräte angeschlossen werden können und durch ihre Anschlussvielfalt eine ganze Stereoanlage ersetzen. Die The Fives bieten nämlich zusätzlich einen integrierten Phono-(MM)-Vorverstärker, Bluetooth® 5.0-Technologie, digitale und analoge Eingänge, einen USB-Eingang sowie einen Subwoofer-Ausgang. Auch dank des eingebauten DSP-Verstärkers mit 192/24-Hires-Auflösung und der aktiven Trennung liefern die The Fives den legendären Klipsch Sound mit einem dynamischen Klangbild und höchster Auflösung. Egal ob für Musik, Filme, Serien oder Videospiele: Die Klipsch-Ingenieure haben die 4,5-Zoll-Langhub-HighTech-Töner komplett neu entwickelt und wegen der unerreichten Stabilität und geringem Gewicht verbackene Kohlefaser wie im Rennsport als Membranmaterial eingesetzt, um maximale Dynamik bei reduzierten Membranresonanzen zu erreichen. Das garantiert zusammen mit den Tractrix® Hornhochtönern mit Titanmembran maximale Auflösung, reduzierte Verzerrungen und sorgt für einen in dieser Größenklasse unerreicht tiefen, dynamischen Bass. The Fives McLaren® Edition sind voll kompatibel mit der Klipsch connect app, die weitere Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Zu den Tuning-Extras der The Fives McLaren® Edition gehören:

-Tiefmitteltöner aus gehärtetem Kohlefasergeflecht

-ein von Hand lackiertes Gehäusefinish in Mattschwarz mit Akzenten in der McLaren Markenfarbe Papaya-Orange

-das ikonische Speedmark-Logo von McLaren

-Hochtöner, Bedienfeld und geflochtene Nylon-Kabel im ikonischen Look von McLaren

-durch die Reifenprofile der Formel 1 inspirierte Dämpferbasis

-ein lasergraviertes „Klipsch | McLaren“-Fahrerlager-Garagenschild

Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition: mobiler Klanggenuss mit Rennsportgenen

Die The Fives McLaren® Edition sind die ersten Lautsprecher in der exklusiven „Klipsch x McLaren“-Kollektion, die bisher vor allem durch Kopfhörer auf sich aufmerksam machte. Dazu gehören auch die T5 II True Wireless ANC in der McLaren Edition, die mit sieben Stunden Akkulaufzeit (fünf mit aktiviertem ANC) und zusätzlichen 21 Stunden im Ladecase den ganzen Tag Musikgenuss und Telefonate in bester Qualität ermöglichen. Dank IPX4 Schutzklasse widerstehen die In-Ears selbst widrigsten Wetterbedingungen und können zudem mit einem besonderen Lieferumfang glänzen: Zusammen mit den außergewöhnlich designten In-Ears liefert Klipsch ein Qi-kompatibles Pad mit, womit das Case und gleichzeitig ein Smartphone komfortabel geladen werden können.

Wetterfest: Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition

Die In-Ear-Kopfhörer Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition bleiben selbst bei fordernden Workouts an Ort und Stelle und liefern den passenden Soundtrack beim Joggen, Outdoor-Sport oder im Fitnessstudio. Die robusten Ohrhörer sind für fordernde Bedingungen staub- und wasserdicht nach IP67-Standard. Das Ladecase verfügt zudem über ein einzigartiges Feuchtigkeitsabfuhrsystem und unterstützt drahtloses Laden. Dank zusätzlicher Ohrflügel und Comply™ Foam Tips gewährleisten die In-Ears einen besonders sicheren Sitz, während die patentierte True Comfort Technologie die anatomischen Gegebenheiten des menschlichen Ohrs berücksichtigt und somit einen einmaligen Tragekomfort ermöglicht. Mit bis zu acht Stunden Akkulaufzeit sind die T5 II True Wireless Sport McLaren Edition auch optimal, um Hörsessions ohne Unterbrechung genießen zu können. Das formschöne und robuste Lade-Case ermöglicht mit weiteren 24 Stunden Reserven für drei volle Ladevorgänge.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Als offizieller Partner des McLaren-Formel-1-Teams bietet Klipsch die Produkte der „Klipsch x McLaren“-Kollektion im offiziellen Webshop, Amazon sowie im ausgewählten Fachhandel an. Die The Fives McLaren® Edition erscheint im Februar zum Preis von 1499,00 Euro. Die Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition In-Ears kosten 279,00 Euro. Die T5 II True Wireless ANC McLaren Kopfhörer sind zum Preis von 439,00 Euro erhältlich. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

